María Jesús Merino ya es la primera alcaldesa de la historia de Sigüenza

En su discurso en el Pleno de Investidura de esta mañana, Merino ha destacado el hecho como un hito local en materia de igualdad de género, y ha definido como uno de los objetivos clave para el mandato que se inicia hoy hacer de Sigüenza y sus núcleos agregados un lugar atractivo para que los jóvenes se queden a vivir en él y también para atraer a nuevos vecinos A partir de las 12:30 horas de esta mañana ha comenzado en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Sigüenza la sesión constitutiva de la nueva Corporación Municipal para el mandato 2019-2023, como resultado de las elecciones autonómicas y municipales del pasado 26 de mayo.



La sesión ha comenzado con un minuto de silencio en memoria del padre de quien ha sido alcalde de Sigüenza durante los últimos ocho años, José Manuel Latre, que ha fallecido esta madrugada, razón de fuerza mayor por la que Latre no ha estado presente en la sesión de investidura.



En aquel domingo electoral el partido más votado, con 1.124 votos, fue el PSOE, por 998 del PP. Consecuentemente, los socialistas obtenían seis de los once ediles de la Corporación Municipal, por cinco de los populares. IU Unidas y Ciudadanos se quedaron en 104 y 75 votos, respectivamente, sin llegar con ellos a lograr edil representante.



Una vez quedó constituida la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Sigüenza para el mandato 2019-2023, y por seis votos contra cinco, María Jesús Merino ha sido elegida alcaldesa de Sigüenza, siendo con ello la primera mujer que ocupa el cargo en la historia del municipio. VER TOMA DE POSESION.



En su discurso de investidura, Merino ha dado las gracias, en primer lugar, “a todos los seguntinos que nos dieron su apoyo en las urnas”. Así, y respondiendo a la voluntad de cambio político expresada por los ciudadanos, ha asegurado que el equipo de gobierno que dirige va a trabajar con empeño y dedicación para hacer reales los compromisos adquiridos. “Sabemos que no será una tarea fácil, pero también que nunca flaquearemos en su desempeño”, ha aseverado.



La recién investida alcaldesa, como no podía ser de otra manera, se ha referido precisamente a esta circunstancia. “A partir de hoy me convierto en la primera mujer alcaldesa de nuestro municipio, un hito histórico que marca un antes y un después, que normaliza las instituciones y que nos hace avanzar en la dirección correcta hacia la igualdad real de género, con la aspiración de conseguir una conciliación real de la vida laboral y familiar”, ha dicho.



Merino ha desgranado a continuación algunos de los objetivos fundamentales con los que afronta el mandato 2019-2023. El equipo socialista inicia su acción de gobierno con el propósito de hacer de Sigüenza y sus núcleos agregados un lugar capaz no sólo de retener a los jóvenes, sino de atraer incluso nuevos vecinos, para lo que apostará por la formación y la cultura, por el acceso a las telecomunicaciones y por conseguir un Turismo de calidad, que llegue al municipio todos los días de la semana y repercuta en los negocios, comercios y empresarios locales. En este sentido, Merino se ha referido a los empresarios como “el alma de nuestra ciudad, a los que hay que apoyar y acompañar para que sigan generando riqueza y puestos de trabajo”. Estas serán algunas de las políticas con las que el gobierno municipal va a luchar, desde su ámbito de competencias, contra la despoblación del medio rural.



Merino se ha puesto, además, a disposición de los ciudadanos: “escucharemos siempre a todo aquel que quiera ayudarnos en la tarea de mejorar el municipio”, manifestó; y ha mostrado su compromiso para trabajar junto a Diócesis y Cabildo Catedralicio por el bien de Sigüenza, plenamente consciente “del importante papel que ambas instituciones juegan en nuestra ciudad”, acrecentado adicionalmente por la cercanía de las efemérides históricas que llegarán en los próximos años.



La alcaldesa tendió la mano al consenso político en el gobierno municipal “allí donde sea posible” y manifestó su voluntad de trabajar para los seguntinos, “no sólo para superar las expectativas de quienes han confiado en nuestra candidatura, sino también para convencer con trabajo honesto, diario, con ilusión y cercanía a quienes no nos han votado”. También tuvo unas palabras de reconocimiento para su antecesor en el cargo, José Manuel Latre, ausente hoy por el fallecimiento de su padre, y para su equipo de gobierno. “Siempre digo que quién emprende el camino de la política local, lo hace con la mejor de sus intenciones, restándole tiempo a su vida personal, a su familia y amigos. Me comprometo a continuar el trabajo bien hecho, allí donde lo ha habido, pero sobre todo me comprometo a mejorarlo y superarlo, como nos han pedido los ciudadanos que hagamos, desde los principios en los que nosotros creemos, aportando a Sigüenza una dosis extra de proyectos e inversiones que desarrollaremos con ilusión y optimismo”.



Merino ha finalizado su intervención poniendo sobre el tapete el compromiso de otras instituciones, como es el caso del Gobierno Regional y de su presidente, Emiliano García Page, para “poner de moda” Sigüenza y para apoyar el proyecto. “No dudaré en recordárselo y, humildemente, exigírselo”, terminó.



