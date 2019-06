AFA Angola tricampeón del torneo internacional Memorial José Luis Vara de Fútbol-7 Comunicae

lunes, 17 de junio de 2019, 10:53 h (CET) El equipo de la Academia de Futebol de Angola ha logrado por tercer año consecutivo el Torneo Internacional Concello de Carballo Memorial José Luis Vara Oliveira celebrado en la localidad coruñesa ganando en la final al Atlético de Madrid por 2-3. El equipo africano cuenta por victorias sus participaciones en este torneo donde ha competido en las diferentes ediciones con equipos de fútbol base de prestigio mundial como Real Madrid, Oporto, At. de Madrid y Real Sociedad entre otros La AFA ha vuelto a reinar en el Torneo después de vencer el pasado 9 de junio al Atlético de Madrid por 2-3 en una disputada final y Eurico se llevó el trofeo al máximo goleador de la competición. El tercer clasificado fue el Celta, que se impuso en la tanda de penaltis al Sporting de Gijón en el partido para el tercer y cuarto puesto. Deportivo de la Coruña ocupó la sexta posición.

En este XV Torneo internacional de Fútbol-7 en Carballo la AFA presentó a su equipo infantil, que había conquistado la primera posición en la liga de Luanda, formado por jugadores que estuvieron el año pasado con una experiencia formativa en este torneo: Arnaldo, Eurico, Edinho, Kikas, Zacarias, Lucas, Cláudio y también con otros infantiles que debutaban en esta competición: Alegria, Joaquim, Àlex, Densel, Mándela, Paulino, Eurio y Manelson.

La Academia de Fútbol de Angola fue creada hace 5 años gracias a una iniciativa del expresidente de la República, José Eduardo dos Santos que quiso impulsar un proyecto que diera la oportunidad a los niños con talento futbolístico de poder desarrollar todo su potencial fuera cual fuera su nivel económico gracias a las becas de la Fundación que impulsa la AFA. Otros de los ejes de la esta escuela de élite es la educación y formación en los valores del deporte para todos los niños que son seleccionados para formar parte de la academia. Durante estos años la AFA ha tenido al frente como Director Ejecutivo al brasileño José Luís Garrido y al español Toni Cortés como Director Deportivo.

Como anécdota cabe citar que el reciente fichaje del Real Madrid, el japonés Takefusa Kubo, conocido por Take Kubo de 18 años, brilló en la edición de 2013 de este torneo por encima del resto de jugadores siendo el máximo goleador de aquella edición.

