Las camisetas Gaysper causan furor en España

lunes, 17 de junio de 2019

lunes, 17 de junio de 2019, 08:34 h (CET) La fiebre Gaysper ha llegado a las camisetas como una forma de reivindicación social. Son muchas las tiendas que están incorporando este nuevo icono LGTBI en los diseños de sus prendas de ropa y otros productos de merchandising Desde que Gaysper, el fantasma multicolor, fuera viralizado como contracampaña a Vox y se bautizara en Twitter como el nuevo icono LGTBI, se han creado cuentas en redes sociales, se ha empleado en nuevos memes e incluso se ha estampado en camisetas.

Uno de los momentos más destacados del furor Gaysper fue cuando dos diputados socialistas, Felipe Sicilia y Arnau Ramírez, lucieron camisetas de Gaysper durante la constitución del Congreso. Las camisetas Gaysper se visibilizaron de tal manera que ahora se han convertido en la prenda del momento.

Gaysper es un diseño original de Baiiley, usuario que subió este famoso fantasma a una plataforma para artistas independientes. Vox, suponiendo que este fantasma representaría de alguna forma a la comunidad LGTBI, lo utilizó en un montaje de El señor de los anillos (como si fueran orcos contra los que el partido va a luchar) y lo publicó en redes sociales. Esto provocó un gran revuelo por el mensaje de odio que transmitían pero también fue motivo de mofa. Ahora, la comunidad LGTBI ha acogido a Gaysper como mascota y muchísimas tiendas online lo están utilizado para estampar camisetas, tazas y todo tipo de productos de merchandising.

Un ejemplo de ello es Reivindika, una marca que visibiliza diferentes colectivos sociales a través del merchandising. En su tienda online se pueden encontrar diferentes tipos de camisetas Gaysper así como otros mensajes LGTBI, feministas y ecologistas. La marca empezó a estampar camisetas Gaysper, entre bromas, como hecho anecdótico. Pero en pleno mes del Pride, los productos con la imagen de Gaysper son los preferidos. No se puede negar que el fantasma multicolor se ha convertido en una figura importante durante estos meses y seguramente sea el icono que protagonizará el próximo 28 de junio, durante las manifestaciones del Día Internacional del Orgullo LGTBI.

Parece ser que al partido de extrema derecha le ha salido el tiro por la culata. Y no es la primera vez que el discurso homófobo y machista se viraliza en forma de humor. Otro de los ejemplos es el “Ni michismi ni fiminismi”, con el objetivo de ridiculizar aquellos que emplean esta frase, del que también se están vendiendo camisetas.

