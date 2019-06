Piscinas Lara explica cómo eliminar las manchas más rebeldes de una piscina Comunicae

sábado, 15 de junio de 2019, 08:01 h (CET) Para la mayoría de propietarios, una piscina manchada es más que vergonzosa, peor que una alfombra andrajosa y más desagradable que tener un nido de avispas en el patio. Hoy, los expertos de Piscinas Lara explican cómo eliminar las manchas más rebeldes de una piscina "El primer paso para deshacerse de este tipo de manchas es diagnosticar qué tipo de mancha es y por qué se ha formado, ya que dependiendo de si ha sido causada por la acción de metales minerales, la oxidación o material orgánico el procedimiento para eliminarla será distinto", afirman los técnicos de Piscinas Lara.

Los metales crean manchas de piscina que parecen de color marrón rojizo, son de color muy oscuro o tienen un aspecto similar al óxido. Las manchas de cobre en una piscina normalmente formarán un color verde azulado o azul turquesa / verde, mientras que las manchas de hierro producen manchas de color rojo oxidado a marrón o verde-marrón, y el manganeso generalmente causará manchas de color marrón oscuro o púrpura.

"Si parece óxido, probablemente lo sea. Las manchas de óxido que aparecen en lugares aislados generalmente son causadas por objetos metálicos que (misteriosamente) encuentran su camino hacia la piscina. Puede tratarse de un cable de refuerzo que esté demasiado cerca de la superficie, o una grieta que permita que el agua llegue al acero del corrugado", continúan.

Una mancha mineral es en realidad una película de escama mezclada con suciedad y aceites depositados como una decoloración opaca. Las manchas minerales surgen a menudo como una mancha de la línea de flotación, en depósitos de escamas blancas sobre la baldosa. Pero con ciertas condiciones de agua, la escama puede depositar una mancha sucia y de película en todas las superficies de la piscina.

Una mancha de la piscina de color marrón verdoso es generalmente algo orgánico, como los taninos que se filtran de las hojas o el lodo que se encuentra bajo el fondo de la piscina. Las algas, gusanos u otros animales también pueden dejar una mancha fea en la superficie de una piscina.

"Normalmente, las manchas de piscinas orgánicas en piscinas de hormigón se pueden blanquear con gránulos de cloro esparcidos sobre el área. Pero en cualquier caso, e independientemente de qué tipo de mancha tengas en tu piscina, hoy día hay un sinfín de productos de limpieza específicos para cada tipo de mancha. Eso sí, no olvides leer el modo de utilización y las precauciones. No todos los productos se aplican igual", concluyen.

