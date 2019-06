Sevilla trae el diseño italiano a las cocinas gracias al acuerdo entre Decor&Stylo y Aran Cucine Comunicae

viernes, 14 de junio de 2019, 17:30 h (CET) Un reciente acuerdo de colaboración empresarial ha convertido a Decor&Stylo en el nuevo distribuidor en Gines - El Aljafe (Sevilla) de la firma de cocinas italianas Aran Cucine. Las cocinas de diseño italiano de Aran Cucine aúnan funcionalidad, tradición e innovación tecnología para hacer de la cocina el corazón de la casa con sentido práctico y eficaz. Ahora los clientes pueden disfrutar de un catálogo completo de cocinas en exposición que incluye el innovador diseño italiano en Decor&Stylo Decor&Stylo se ha convertido en el distribuidor de Aran Cucine. Las cocinas de diseño italiano vienen a sumar valor en la amplia exposición de Decor&Stylo y completan el abanico de ofertas ofrecidas a los clientes. Se trata de una exposición donde encontrar: cocinas con barra americana, cocinas con isla, cocinas con península... una amplia exposición de cocinas y de soluciones para llenar el hogar de ideas prácticas y diseño funcional.

Diseño, investigación y pasión son las claves de las cocinas de diseño italiano Aran. Artesanía, tecnología de vanguardia y diseño innovador se han convertido en el símbolo de una tradición que partenece desde siempre a esta marca. El saber hacer italiano que con mucha pasión cultivan cada día. Han conseguido que diseñar una cocina sea crear un espacio donde poder vivir emociones nicas en compañía de familia y amigos.

Decor&Stylo concibe el espacio de la cocina como algo más que un simple espacio del hogar. La cocina es un lugar esencial en la vida cotidiana, lugar de reunión familiar, lugar donde se vive y se siente, por este motivo se cuida el montaje hasta el último detalle. Porque los pequeños detalles importan y son esenciales para crear espacios únicos. Factores como calidad, estética, funcionalidad y experiencia se unen con un único objetivo, para fundir lo bello y lo práctico en un sólo concepto: la cocina.

Ahora y gracias a este acuerdo empresarial desde Gines, muy cerca de Espartinas (Sevilla) el innovador diseño de cocinas italianas llegará a todo el Aljarafe: Espartinas, Mairena del Aljarafe, Coria... y desde luego a Sevilla. Con más de veinte años de experiencia reformando cocinas Decor&Stylo tiene claro que la cocina no debe ser sólo un lugar para disfrutar de la gastronomía, los fogones o cocinar, también puede ofrecer un espacio para reuniones, compartir y conversar. ¿Quién no ha comenzado una cena familiar con todos en la cocina? Cocinar con conciencia contribuye a mejorar el estrés, la ansiedad y el estado de ánimo porque "aleja de la actividad mental y el individuo se enfoca en el momento presente". Los beneficios terapéuticos de la cocina encuentran el aliado perfecto en el diseño, desafío a la falta de espacios y simplicidad que una cocina bien estructurada ofrece.

Las cocinas son mucho más que un espacio del hogar, siempre han sido el corazón de la casa. En torno a la cocina se dan confidencias, se muestra el cariño y se comparten experiencias divertidas que marcarán las vidas llenando de recuerdos agradables el futuro. Lo más importante de una cocina es que sea la cocina que cubre las necesidades y expectativas que el cliente tiene en mente. Dejando el proyecto en manos de profesionales se enriquece el resultado.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.