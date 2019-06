Los exprimidores de naranjas más vendidos por cazadoresdehuellas Comunicae

viernes, 14 de junio de 2019, 17:34 h (CET) Cuando se está cansado de perder tiempo en hacer un zumo de naranja a mano, la compra de un exprimidor es la mejor opción. Es por ello que se deben conocer los más increíbles del momento, las mejores marcas, precios y modelos Cecotec Exprimidor Eléctrico de Brazo Zitrus Adjust Black: Exprimidor eléctrico para cítricos con 160w de potencia. Un hermoso y elegante modelo que de seguro resultará en la inversión más conveniente. Cuenta con filtro de acero inoxidable y 2 conos desmontables. Se puede exprimir hasta la última gota de los zumos de naranja con este útil artefacto.

Características:

Filtro con Regulador de Pulpa: Cuenta con un regulador que permite realizar el zumo al gusto. Solo requiere el ajuste del filtro según el nivel de pulpa que se desee y luego exprimir.

Filtro de Acero Inoxidable: Posee un segundo filtro elaborado en acero inoxidable.

Palanca de presión: Gracias a esta palanca es muy fácil extraer el zumo de naranja, además de no exige el contacto directo con las frutas.

Acto para lavavajillas: Para la limpieza luego de hacer el zumo también existe solución, ya que las piezas son desmontables y actas para el lavavajillas.

Vertido continuo: No se perderán las vitaminas luego de exprimir los jugos. Con el vertedor continuo el zumo se ira vertiendo en el vaso a medida que se expriman las naranjas.

Braun CJ3050 - Exprimidor zumo de naranjas: Se puede servir el zumo fresco en el vaso con el exprimidor de naranjas Braun CJ3050. Cuenta con surtidor anti goteo para evitar derrames innecesarios. Con sus 60w de potencia es más que suficiente para poder crear los jugos más ricos al levantarse.

Características:

Surtidor directo al vaso: Sirve el zumo al instante en el vaso y se aprovechan las vitaminas que contiene. Practico, simple y fácil de utilizar.

Start y Stop automáticos: Sencillo de implementar. Solo se debe presionar la fruta hacia abajo e inicia el proceso de exprimir y en caso de levantar la fruta, se detiene.

Sistema anti-goteo: No derrama jugo luego de servir en un vaso. Con el sistema de anti-goteo ya no se manchará más la mesa con el zumo.

Acto para lavavajillas: Todas las partes son actas para estar bajo el agua o en el lavavajillas.

60w de Potencia: Resultados rápidos y sin esfuerzos. Los 60w son suficientes para ser rápido pero al mismo tiempo silencioso.

Cecotec ZitrusEasy Inox - Exprimidor eléctrico para naranjas: Considerado el exprimidor más eficiente y barato que hay actualmente en el mercado. Tiene 40w de potencia y un filtro de acero inoxidable.

Características: acto para el lavavajillas, filtro de acero inoxidable, doble sentido al girar, con tan solo presionar se exprime automáticamente, 2 conos desmontables, fácil de guardar y capacidad de 1 litro.

Ahora solo resta adquirir un Exprimidor de Naranjas al Mejor Precio del mercado en cazadoresdehuellas.

