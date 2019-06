MIDE, la iniciativa del MIT en Madrid, celebra su primer bootcamp internacional en la capital Comunicae

viernes, 14 de junio de 2019, 17:06 h (CET) Madrid Innovation Driven Ecosystem (MIDE) es una iniciativa creada del programa REAP (Regional Entrepreneurship Acceleration Program) impartido por el MIT (Massachusetts Institute of Technology) fundada por Calidad Pascual, IBM, Ferrovial, UPM, Unlimiteck, eCity, Tetuán Valley e Impact HUB ‘From Prototype to MVP’, el primer Bootcamp Internacional que se celebrará en Madrid del 17 al 28 de junio de 2019 junto al Tecnológico de Monterrey y en el que participarán seis proyectos tecnológicos de México que buscan desarrollar sus proyectos en el ecosistema europeo.

MIDE busca consolidarse como plataforma de conexión entre los principales stakeholders del ecosistema: emprendedores, universidades, Administración Pública, inversores y corporaciones, con el objetivo de posicionar a la ciudad de Madrid como referente en el ecosistema global de innovación y emprendimiento.

MIDE (Madrid Innovation Driven Ecosystem) celebra del 17 al 28 de junio “From Prototype to MVP”, su primer Bootcamp Internacional en la ciudad de Madrid organizado de la mano del Tecnológico de Monterrey (Tec). MIDE cuenta también con el apoyo de Calidad Pascual, la Comunidad de Madrid, Ferrovial, IBM, eCity Alcorcón, Tetuan Valley, Unlimiteck y la Universidad Politécnica de Madrid.

Este bootcamp está dirigido a proyectos tecnológicos mexicanos de los sectores FoodTech, Data Science/ Big Data o Industry 4.0 que quieran ampliar sus fronteras y desarrollarlo en Europa. Se revisaron 39 proyectos de profesores y alumnos de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tec de Monterrey, de los cuales se seleccionaron seis: Avalinguo, BuscaMed, Mex4Industry, DOT Innovation, VantTec y Food Tech Chitosan, para participar en el MIDE Bootcamp.

“Por primera vez, 12 innovadores de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tec tendrán la oportunidad de hacer una inmersión en el ecosistema de innovación y de emprendimiento de Madrid, con una agenda de reuniones ad-hoc con empresas líderes que les ayudarán a evolucionar sus prototipos funcionales a MVP (Minimum Viable Product), gracias a la alianza firmada con MIDE. Es una gran oportunidad para nuestro profesores y alumnos, así como para la economía de la región de Madrid”, afirma Mónica Martínez, directora de Alianzas Globales y Emprendimiento de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, del Tec de Monterrey.

Los seis proyectos que participarán en el Bootcamp pasarán dos semanas en Madrid, junto a expertos que les ayudarán a pasar de su fase actual de prototipado, a la de testeo comercial de su tecnología. Además, asistirán a diferentes eventos de networking y a reuniones tecnológicas.

Los 6 proyectos participantes visitarán las principales corporaciones de Open Innovation en la capital española como IBM, Calidad Pascual, Ferrovial, Cofares, Bosch, Quirón Salud, Santillana o Pelayo, entre otras, para reunirse con ejecutivos senior que evaluarán los proyectos con comentarios reales de expertos de la industria, les realizarán una consultoría sobre los posibles clientes europeos y les proporcionarán información real sobre el ecosistema emprendedor europeo. El objetivo de estas reuniones es que puedan presentar sus tecnologías a las personas adecuadas dentro de la corporación para que evalúen su potencial y las posibilidades de colaboración. El feedback recabado será de gran valor para llevar sus tecnologías al mercado.

Además de estas reuniones y los workshops, MIDE, tal y como explica Joseba Arano, Presidente & Co-Founder de MIDE, “guiará a los emprendedores a través del ecosistema de emprendimiento de base innovadora madrileño, con el objetivo de mostrarles el atractivo que puede tener la ciudad para sus proyectos”.

Madrid: referente en el ecosistema global

Uno de los objetivos de MIDE es desarrollar el ecosistema de emprendimiento e innovación de la región de Madrid con una perspectiva global y posicionar a la capital como referente e este ámbito a nivel internacional. MIDE es una iniciativa que nace del programa REAP (Regional Entrepreneurship Acceleration Program) impartido por el MIT (Massachusetts Institute of Technology).

MIDE busca ser una plataforma de conexión entre los principales stakeholders del ecosistema: emprendedores, universidades, Administraciones Públicas, inversores y corporaciones; y quiere unificar esfuerzos en la mejora de la posición competitiva global de la Comunidad de Madrid y el impacto generado.

Javier Sánchez, Managing Director de MIDE, ha destacado: “Desde MIDE creemos en el potencial del ecosistema emprendedor madrileño y queremos mostrárselo al mundo. Por esta razón hemos organizado nuestro primer bootcamp en la ciudad con startups de LATAM, para que puedan ver y vivir de primera mano el talento de la capital”.

Con este fin, MIDE observa las necesidades y busca iniciativas para cubrirlas, analiza la situación actual identificando oportunidades, conecta a los principales agentes para trabajar continuamente, promueve el desarrollo facilitando el acceso al ecosistema, y comunica qué está pasando en Madrid.

Entre sus iniciativas, destaca su Observatorio desde el cuál se generan reportes que muestran el estado y las oportunidades de Madrid; la aceleración de iniciativas como hackatons o bootcamps entre todos los stakeholders (Startups, Corporaciones Universidades, Inversores y Administración Pública), que conectan los recursos con el talento.

Por su parte, el Tec de Monterrey al sumarse a este tipo de iniciativas ofrece a los innovadores de base tecnológica, la oportunidad de acercarse a nuevas experiencias que cubren el gap que existe entre prototipos funcionales y el mercado, para impulsar la transferencia de su tecnología a nivel internacional.

Es esta búsqueda por ofrecer más oportunidades de desarrollo que el Tec continúa transformándose y consolida la construcción del Modelo Educativo Tec21, que ofrece a los alumnos una experiencia formativa integral que los prepara para desenvolverse exitosamente en el ámbito profesional, enfrentando los retos y oportunidades que el mundo demanda. A partir de agosto de 2019, el Tec contará con los planes de estudio más innovadores −únicos en el mundo− que convertirán los procesos de enseñanza en espacios de interacción, colaboración y aprendizaje significativo.

