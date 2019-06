Ya se puede vestir a la moda con las originales camisetas de hombre de Celmann Comunicae

viernes, 14 de junio de 2019, 16:41 h (CET) Celmann apuesta por lo original abriendo una nueva tienda online de ropa para hombre La tienda online de Celmann lleva ya unos cuantos meses en la red y está empezando a formar su público. En ella se pueden encontrar camisetas de hombre baratas, de lo más originales. Diseños llamativos y detallados de series y películas conocidas y otras más simples y elegantes.

Actualmente disponen de camisetas de Breaking Bad y Heisenberg, camisetas militares, camisetas biker, camisetas gangster y mucho más a los mejores precios. Pero esta tienda online no solo dispone de camisetas, ya cuenta en su catálogo con bañadores de lo más divertidos para este verano, bermudas, jersey, pantalones, sudaderas y zapatillas y cada semana va aumentado los productos disponibles.

España es su mercado principal como marca pero es un proyecto ambicioso y entretenido que pretende alcanzar nuevos horizontes en el futuro. Y es que la tienda nace a partir de la inquietud de los propios creadores y del hombre en general por vestir de forma única, original y transgresora.

Sin lugar a dudas, las camisetas biker como algunas otras se están poniendo cada vez más de moda y ya triunfan en las calles, por ello Celmann quiere acercarlas a todos los hogares gracias a sus increíbles precios. Además ofrecen una ventaja más que no muchas tiendas online poseen actualmente, como son los envíos gratuitos. Lo que convierte a esta tienda online de camisetas en un lugar único donde encontrar camisetas y otros productos con diseños espectaculares, logos y frases originales, en multitud de colores cada uno de ellos.

Celmann se ha convertido definitivamente en la mejor opción para conseguir ropa molona online a los mejores precios. Y es que la moda de la ropa personalizada y original está en auge y pretende quedarse.

