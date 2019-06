Los Toronto Raptors de Ibaka y Gasol ganan por primera vez en su historia la NBA ​Las casas de apuestas daban como claros favoritos a los Warriors, que no consiguieron materializar esa supuesta superioridad en la pista Nacho Moreno

viernes, 14 de junio de 2019, 16:40 h (CET) Los Toronto Raptors hicieron historia la madrugada de ayer ganando el sexto partido de las finales de la NBA ante Golden State Warriors, proclamándose por primera vez en su historia campeones de la mejor liga de baloncesto del planeta. La eliminatoria ha sido favorable para el equipo canadiense por 4-2 guiados en todo momento por un sensacional Kawhi Leonard, que se ha alzado con el valioso premio de MVP de las finales.



Las casas de apuestas daban como claros favoritos a los Warriors, que no consiguieron materializar esa supuesta superioridad en la pista. Las lesiones de Klay Thompson y Kevin Durant fueron claves para que la eliminatoria se decantara hacia los Raptors, pero tampoco ayudó el rendimiento de estrellas como el base Stephen Curry o el ala-pívot Draymond Green, que no consiguieron mostrar su mejor nivel.



En la exclusiva lista de los 17 jugadores españoles que han logrado jugar en la NBA, encontramos tres nombres que destacan por encima del resto. A Pau Gasol, ganador de dos anillos con Los Ángeles Lakers, se le unen su hermano Marc y el jugador interior Serge Ibaka, que han representado a España en uno de los eventos deportivos más grandes del año. Además, el ex técnico del combinado nacional, Sergio Scariolo, también tendrá el anillo ya que actualmente es técnico ayudante en la franquicia canadiense.



Cabe destacar que los jugadores europeos comenzaron a cobrar protagonismo real a partir del comienzo del siglo XXI. Hasta entonces, tan sólo los mejores jugadores del baloncesto europeo tenían acceso a la NBA. Tan sólo jugadores del nivel de Toni Kukuc, Toni Parker, Peja Stojakovic o Dirk Nowitzki lograron por lo menos una vez en su carrera el ansiado título. Esto pone de manifiesto la relevancia del baloncesto español en la élite del baloncesto mundial, aportando jugadores de calidad a la mejor liga del mundo con roles para nada desdeñables.



En el caso de Marc Gasol y Serge Ibaka, el primero es titular con galones debido a su dilatada experiencia en la liga, mientras que el segundo, a pesar de ser suplente, ha gozado de muchos minutos durante toda la temporada y ha sido clave gracias a su aportación defensiva e intimidación.

