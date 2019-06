Abuelo Actual lleva a Bizkaia la tecnología Repose® para prevenir las lesiones por presión Comunicae

viernes, 14 de junio de 2019, 13:42 h (CET) Una sesión clínica organizada por el Colegio de Enfermería de Bizkaia en colaboración con CINS – Repose® España y Abuelo Actual repasa las buenas prácticas que permite la prevención eficaz en el 95% de los casos El Colegio de Enfermería de Bizkaia en colaboración con Repose® y Abuelo Actual han organizado en Bilbao una sesión clínica sobre la prevención de las lesiones por presión, con el objetivo de formar en las buenas prácticas y las nuevas metodologías que permiten mejorar la calidad asistencial. La jornada ha estado dirigida a profesionales de centros sanitarios y asistenciales, y personas cuidadoras.

Las Lesiones Por Presión – LPP- constituyen un grave problema de salud por su alta prevalencia y su coste elevado para el sistema sanitario y laboral. Según datos del GNEAUPP -Grupo nacional para el estudio y asesoramiento en úlceras por presión y heridas crónicas- esta afección tiene connotaciones de “epidemia invisible” en España. A nivel hospitalario afectan a nueve de cada cien pacientes ingresados. En atención primaria la prevalencia media es de 9,11% y en las unidades socio-sanitarias casi del 11%. Según los estudios realizados por este Grupo afecta en un 84% a personas mayores y multiplica por cuatro el riesgo de mortalidad. Se estima que el coste del tratamiento de las úlceras por presión supera los 600 millones de euros cada año.

La jornada celebrada en Bilbao ha incluido la ponencia "Ergonomía, posicionamiento y movilización en la prevención" a cargo del Dr. Miguel Gómez Martínez, director del Instituto de Rehabilitación Funcional – IRF Universidad de la Salle. Así mismo, se ha celebrado un taller de formación aplicada sobre “Posicionamiento adecuado y cambio postural de personas en sedestación y decúbito”. Este taller práctico ha sido introducido por Inés Venero, gerente de Abuelo Actual, y guiado por Óscar Ramírez, Key Account Manager de CINS – Repose® España, experto en materiales y movilización adecuada de pacientes. En él se ha explicado cómo funciona la tecnología de aire reactivo Repose®, que según un estudio realizado por la Universidad de Gante doblan en eficacia a los de oscilación por presión. Se han realizado algunas pruebas con este material que minimiza y redistribuye la presión sobre el cuerpo.

Entre las buenas prácticas para la prevención de las lesiones por presión se ha hablado de una ergonomía apropiada, de generar cambios posturales; utilizar superficies especiales para el manejo de la presión como colchones y cojines; un cuidado específico de la piel, especialmente el control de la humedad, y una nutrición enfocada a estos pacientes.

En el apartado de superficies especiales, la tecnología de aire reactivo Repose® ha introducido significativas novedades. Se utiliza en distintos productos sanitarios como cubre colchones, cojines de asiento o taloneras. Son productos hechos de una capa de poliuretano de 50 micras que, gracias a su gran elasticidad y en combinación con aire, facilitan la inclusión y la envoltura. Como resultado, la superficie de contacto con el paciente se maximiza y la presión por centímetro se reduce en gran medida. Funcionan según el principio de redistribución de presión reactiva: el aire no ofrece ninguna resistencia, no recuerda las formas y puede circular libremente por las celdas de aire, así que los dispositivos se adaptan inmediatamente a cada posición que adopte el usuario y la redistribución de la presión sigue siendo óptima.

Su revolucionaria aportación ha sido recientemente reconocida a través de un estudio realizado por el equipo de investigación Skin Integrity Research Group de la universidad de Gante, dirigido por el profesor D. Dimitri Beeckman. Compara la eficacia entre los colchones de oscilación de presión (aire alternante) y la tecnología de aire reactiva para prevenir las úlceras por presión, concluyendo en sus resultados que lo dobla en eficacia. Se realizó en 26 centros de cuidados y residencias de Bélgica entre 308 pacientes de alto riesgo de úlceras por decúbito con más de 65 años.

Esta tecnología se complementa con el innovador sistema de cambio postural Toto Touch. que permite mover suavemente al paciente a intervalos regulares. Dispone de un ciclo de movimiento automático programable y se adapta a todo tipo de camas.

En Bizkaia de la mano de Abuelo Actual

Esta tecnología llega a Bizkaia de la mano de Abuelo Actual, marca especializada en productos y servicios para el bienestar de las personas mayores, personas cuidadoras, profesionales y residencias. Cuenta con dos establecimientos ubicados en Bilbao, que son referentes por su especialización. En su catálogo de productos la prevención de las lesiones por presión ocupa un amplio capítulo, según explica su gerente Inés Venero. “Conocemos muy bien el problema que implican las lesiones por presión, la importancia de su prevención y cómo llevar a cabo unas buenas prácticas preventivas con la ayuda de colchones, cojines, cremas, y otros artículos que se pueden encontrar en nuestras tiendas. Hacemos una labor constante de detección de las soluciones más eficaces para ponerlos al alcance de nuestros clientes e incorporamos la tecnología Repose y el sistema Toto Touch por sus excelentes resultados”.

