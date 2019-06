Beyoncé vuelve a sacar del armario las deportivas

Que las deportivas se han colado dentro de la etiqueta para cualquier evento es una realidad que a pocos sorprende ya. Alfombras rojas, escenarios o festivales son buena muestra de ello.



Desde que las influencers de moda apostaran por incluir este tipo de calzado en sus looks más rutinarios y también fuera de los gimnasios, las marcas han ido ganando terreno en los escaparates con modelos que, vintage, futuristas o transgresores, van convenciendo a toda una generación que se olvida de los códigos de vestimenta y apuesta por la comodidad.



Abrir Instagram, por ejemplo, es ver novedades publicadas en las redes de modelos, cantantes, actores o microinfluencers, la actual tendencia.



Pero basta que alguna de las estrellas de la red lance a su perfil una imagen para que incluso las acciones de la compañía se vean afectado por ello.



Hablamos de Beyoncé, quien el pasado sábado publicó una imagen posando con un body de Adidas y rodeada por cientos de pares de la marca de todos lo colores, estilos y modelos.



Y para dejar claro que se trataba de algo más que preparado con la marca, hasta tres fueron las publicaciones del día. ¿Qué trataba de comunicar? Ivy Park x Adidas Originals, su primera colección que incluirá no solo calzado, sino también ropa y complementos.



Una de ellas, la ya mencionada, pero también otra en la que una de las cantantes de más éxito del panorama internacional se tumbaba sobre una alfombra de deportivas en las que modelos de hombre y mujer servían de soporte.



Casi siete millones en esta segunda imagen avalan no solo al personaje sino a la propia marca, pero, sin duda, el golpe de efecto vino con el vídeo del making of de la sesión, en la que se ve a la propia cantante grabándose frente al espejo mientras la peinan y lleva puesto el mencionado body rojo, que se intuye. 16 millones de reproducciones en su haber.



Sin embargo, no es la única embajadora de marca. Hay que echar un vistazo a la cuenta oficial para encontrarse, también, con otro de los grandes creadores de tendencia: Kanye West.



El marido de Kim Kardashian, más allá de hacer sus propias colecciones, también es noticia cuando viste otras firmas, como cuando prepara el servicio religioso en Coachella. No en vano, su cuñada Kendall Jenner, una de las modelos mejor pagadas de la actualidad, es embajadora de la marca y protagonista de campañas.



Y siguiendo la estela de celebrities, más que deportistas, otra adicta a la moda que dicta Adidas es Dua Lipa, quien suele utilizar looks de lo más deportivo llevando el emblema en tops, pantalones y deportivas. De hecho, ha colaborado en el diseño de algunas de las propias prendas que lleva puestas en sus actuaciones cuando busca ese look deportivo que tanto la ha funcionado.



Sin embargo, la marca deportiva también ha sabido aprovechar el tirón de Avengers en el cine para hacerse con una colección para los amantes de los superhéroes: Heroes Among Us. Con ella, enlaza no solo las personalidades de los héroes en la gran pantalla sino que los relaciona con el deporte, en el fondo su mayor nicho de ventas.



Baloncesto o running como base para reinventar clásicos modelos que sirven de inspiración para los nuevos amantes del universo Marvel.