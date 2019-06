5 Ideas de regalo para amigos géminis, que pronone tiendas.com Comunicae

viernes, 14 de junio de 2019, 13:33 h (CET) Antes de comprar un regalo, ya sea para un amigo o para un familiar géminis, es recomendable pensar en las características de este signo del zodiaco María José Capdepón CCO de tiendas.com ha declarado que: "Si ya es complicado comprar un regalo para un amigo, para un amigo géminis lo es aún más. Este signo zodiacal de doble espíritu, gobernado por Mercurio, signo de aire de encanto sociable y amante de la diversión, de espíritu contradictorio por naturaleza, tan majos y tan complicados al mismo tiempo, gobernados por el planeta de la comunicación, los géminis disfrutan hablando y conversando con otros durante horas y horas, no callan ni debajo del agua".

Cualquier artículo o gadgets que les ayude a estar en contacto con los suyos, ya sea familia o amigos, les parecerá estupendo.

Este signo está relacionado con los brazos, la manos y los pulmones, por ello, complementos para estas zonas del cuerpo les encantarán, son coquetos y les gusta mucho arreglarse pero sobre todo lucir cosas originales, no les gusta que les copien, les gusta lucir artículos únicos o por lo menos que sean originales, les encanta viajar.

5 ideas de regalo que proponen desde tiendas.com con los que si no les sorprendes, por lo menos les conquistarás:

Un teléfono móvil, con el que puedan comunicar por todas las vías y que puedan llenar con todo tipo de aplicaciones inimaginables e impensables para el resto delos mortales. No seas cutre y estírate con el teléfono inteligente. No lo olvidará.

Un viaje o una estancia con amigos, donde pueda conversar hasta tarde o donde se pueda organizar una fiesta sorpresa con toda la familia y amigos del géminis.

Unas entradas para acudir a un evento, concierto o similar con algunos amigos o familiares, a un parque temático, a un showcooking, a un parque acuático… mientras sea alguna actividad para realizar en conjunto con sus personas cercanas o que implique algo de aventura, les encantará.

Una televisor que este de moda, les dará igual si es plana u ovalada, las pulgadas que tenga, el color… la cuestión es tener lo último, lo que este de moda en ese momento.

¿Y por qué no, preguntar al géminis cumpleañero qué les apetece que le regalen? Pregunta arriesgada pero sin duda acertada y no da lugar a error en la elección del regalo adecuado y deseado por el géminis al que se quiera complacer.

