Ricoh, líder del mercado de dispositivos multifuncionales de oficina con un 27,9% de cuota

viernes, 14 de junio de 2019, 12:57 h (CET) Ricoh se afianza como líder del mercado de dispositivos multifuncionales de oficina (MFP Office Printing) láser e inkjet A3 y A4 en el último trimestre de su año fiscal 2018 (FY18), de enero a marzo de 2019. En concreto, Ricoh ha conseguido una cuota de mercado del 27,9%, superando en 3 puntos porcentuales el resultado del cuarto trimestre del año fiscal 2017 (FY17) El mercado ha respondido positivamente al lanzamiento, en enero de 2019, de las denominadas Intelligent Machine (IM), la nueva gama de equipos multifuncionales inteligentes IM C2000-6000, con los que Ricoh redefine los puestos de trabajo digitales. Los nuevos dispositivos inteligentes incorporan conexión al cloud y con gestores de contenidos, actualizaciones constantes —incluidas las de seguridad—, un amplio abanico de funcionalidades para personalizar los dispositivos y trabajar con las últimas tecnologías (IA, Big Data, etc.) y servicio de mantenimiento remoto, entre otros.

Esta serie ha contribuido a los excelentes resultados obtenidos en el segmento de A3 color, en el que la compañía ha crecido un 18,3% en unidades, mejorando su cuota de mercado en casi 6 puntos respecto al cuarto trimestre del FY17 hasta el 33,8%, gracias a las ventas tanto de su canal directo como del indirecto. En el segmento de A4 Ricoh se ha posicionado de nuevo líder en A4 color y ha aumentado su cuota de mercado en A4 mono más de 5 puntos respecto al último trimestre del FY17, gracias a la nueva gama de dispositivos inteligentes y compactos A4 en blanco y negro IM 350, IM 350F e IM 430F.

“Este crecimiento excepcional de Ricoh por encima del mercado demuestra el éxito de nuestra estrategia centrada en la digitalización del lugar de trabajo basada en nuestras nuevas multifuncionales inteligentes siempre actualizadas y con conexión al cloud, preparadas para mejorar los procesos de negocio de las empresas mediante la incorporación de las últimas tecnologías y la conexión con aplicaciones de gestión de la información. Nuestros dispositivos están preparados para las oficinas del futuro”, afirma Xavier Moreno, director de Marketing de Ricoh España y Portugal.

Sobre Ricoh

Ricoh es líder en la digitalización de los lugares de trabajo y en colaboración empresarial, utilizando tecnologías y servicios innovadores que permiten a las personas trabajar de manera más eficaz. Durante más de 80 años, Ricoh ha impulsado la innovación y actualmente desarrolla soluciones de gestión documental, comunicación a distancia, seguridad, servicios IT, soluciones de impresión de oficina e impresión comercial e industrial, cámaras digitales y sistemas industriales, entre otros. Con oficinas centrales en Tokio, el grupo opera en unos 200 países y regiones. En el año fiscal finalizado en marzo de 2019, las ventas mundiales del Grupo Ricoh sumaron 2,013 billones de yenes (aproximadamente 18.100 millones de dólares).

Ricoh España y Portugal inició su actividad hace más de tres décadas. Hoy, la compañía, con sede central en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), cuenta con 17 delegaciones, 2.000 profesionales, más de 100 distribuidores y 50.000 clientes. Tres son los ejes sobre los que Ricoh vertebra actualmente el desarrollo de su negocio en España y Portugal: office printing, office service, y commercial and industrial printing. Para más información, visitar https://www.ricoh.es y http://www.ricoh.pt.

