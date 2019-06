Storyous analiza las nueva formas de remuneración en hostelería Comunicae

jueves, 13 de junio de 2019, 18:13 h (CET) El pago con el móvil o la ‘propina digital’ forman parte de la transformación tecnológica a la que deben adaptarse los establecimientos. El sistema de TPV de Storyous, especialmente diseñado para hostelería, permite obtener un control total del negocio y mejorar la relación tanto con clientes como con proveedores El auge que está teniendo el uso del smartphone en nuestra sociedad está cambiado la forma de relacionarse en varios ámbitos, entre ellos la hostelería y la restauración. Storyous, el primer sistema de gestión y control diseñado exclusivamente para el sector de la restauración, señala algunas de las funcionalidades que permiten a estos dispositivos remunerar a los restaurantes, más allá de la propina tradicional.

La propina tal y como se conoce hasta ahora está perdiendo fuerza en los restaurantes, ya que hoy en día la mayoría de los clientes no llevan dinero en metálico y el pago a través del móvil está adquiriendo cada vez mayor protagonismo. Además, está emergiendo una nueva forma de remuneración, la ‘propina digital’, que consiste en una opinión, una reseña o una fotografía, donde el cliente, además de remunerar económicamente al restaurante, añade una remuneración tecnológica.

El pago con el móvil es una tendencia que está cambiando los hábitos de consumo, tanto de los clientes como de los establecimientos que reciben el pago. Los bares y restaurantes tienen que actualizarse tecnológicamente y estar preparados para poder cobrar, tanto en efectivo, como con tarjeta o desde el móvil. El sistema de Storyous, diseñado especialmente para hostelería, reconoce varias opciones de pago, lo que es muy útil para los cierres de caja, al categorizar los recibos según el tipo de pago. Además, el terminal de pago está directamente integrado con el sistema punto de venta, lo que ahorra tiempo al camarero en las tareas de gestión de cobros.

La propina digital en los restaurantes

‘Propina digital’ es un concepto de remuneración en la que el cliente satisfecho no premia el buen servicio con dinero, sino a través de comentarios y opiniones positivas en diferentes plataformas online y redes sociales. Se trata de un agradecimiento tecnológico que, si es favorable, puede suponer para el establecimiento la posibilidad de fidelizar y captar nuevos clientes. Obviamente esta propina varía en función del usuario; no es lo mismo un usuario con miles de seguidores, cuyo impacto será mucho mayor que el de un usuario con pocos seguidores.

Al menos el 80% de los españoles hace uso de las redes sociales o consulta reseñas online para elegir un bar o restaurante. Este tipo de remuneración tecnológica obliga a los establecimientos a elaborar una estrategia empresarial enfocada en estrechar los lazos con sus clientes, lo que implica renovarse y adaptarse a los nuevos tiempos, adaptando las nuevas tecnologías a sus modelos de negocios.

El TPV de Storyous ofrece a los propietarios de este tipo de establecimientos la posibilidad de agilizar y rentabilizar al máximo sus negocios gracias a la tecnología. A través de Storyous los locales pueden, con un simple clic y desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, gestionar su personal, los pedidos, la facturación e incluso el stock de sus almacenes. La gran diferencia de Storyous con respecto a sus competidores radica en: una interfaz intuitiva; un sistema de gestión de compras muy sencillo y fácil de usar; su velocidad, ya que permite realizar las comandas en tan sólo 3 clics o, incluso, a través de comandos de voz; una Tablet con un diseño ligero, compacto, atractivo y fácil de manejar que incluye un suporte de diseño en madera; actualizaciones constantes sobre el producto y sus funcionalidades; la posibilidad de abrir integraciones de terceros, como proveedores, reservas de mesas o servicios de pedidos en línea.

Los beneficios que ofrece este sistema repercuten de manera directa en los clientes del establecimiento dado que los propietarios cuentan con más recursos para ofrecer un mejor servicio a sus clientes, tanto por tiempo de dedicación, como por la gestión de la información.

Sobre Storyous

Storyous, es un sistema TPV especialmente diseñado para hostelería, basado en un software de gestión integral del negocio y en un hardware de estético diseño. Presente desde hace 5 años en República Checa, Polonia, Hungría o España, Storyous ayuda al éxito de más de 3.000 establecimientos de restauración. Su sistema destaca por hacer más fácil la vida de propietarios y empleados, basándose en el fácil manejo del día a día y en una atención personalizada. Sus funciones van desde la rápida toma de comandas hasta el acceso a todas las estadísticas del local, pasando por la gestión de almacén, pedidos, ingredientes o facturas. Con su TPV se puede tener un control total del negocio y mejorar la relación con clientes o proveedores. Sus integraciones con otras plataformas de delivery, stock o empleados facilitan el trabajo diario y todos sus datos se pueden consultar en cualquier momento desde cualquier dispositivo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Según Neohouss, los altavoces inteligentes son la puerta a las "smart houses" Umaicha, pionero de las infusiones de té sin azúcar, presenta su nueva gama BIO Loro Parque acoge la reunión anual de la Sociedad Española de Anatomía Patológica Veterinaria Cuándo empiezan a colorear los niños, según Mapanda Qustodio da las claves para que los niños hagan un buen uso de Internet también en verano