Aurum Speakers Bureau cuenta con destacados Speakers expertos en emprendimiento e innovación

jueves, 13 de junio de 2019, 17:56 h (CET) La organización de un evento empresarial busca siempre el éxito del mismo. Contar con un speaker que dinamice, guíe el acto y pronuncie un speech es parte fundamental, pero puede suponer un verdadero reto ya que es críticamente relevante enganchar a la audiencia y hacerla partícipe del discurso El tiempo en que los organizadores de eventos elegían a un buen conferenciante únicamente por ser un personaje conocido ya pasaron, pues el nivel de expectativas que la audiencia busca en un speaker ha aumentado considerablemente. La persona escogida sirve como nexo de unión entre la audiencia y la presentación e incluso a veces funciona como reclamo y atractivo para generar convocatoria y atraer público al evento. Se les puede anunciar como estrella de la conferencia y las expectativas, tanto del asistente como del organizador, están puestas en el perfil, dotes comunicativas y motivacionales y recursos a la hora de ponerse delante de la audiencia.

Son muchas las ventajas de contratar un speaker para eventos. Lleva el acto al siguiente nivel, mantiene la atención del público, consigue reforzar el mensaje a transmitir, además de crear un recuerdo a los asistentes. Pero escoger a la persona adecuada puede suponer todo un reto, por lo que plantear la posibilidad de dejarse asesorar por una empresa externa que ayude a encontrar al speaker más adecuado y se encargue de todo el proceso de contratación y coordinación puede ser la opción más acertada.

Aurum Bureau surgió como respuesta a las necesidades de quienes son conscientes de lo estresante que puede resultar el proceso. Su equipo, liderado por Gabriela Lukiewicz, co-fundadora y socia; y Pol Vela Marchuet, CEO y socio, cuenta con años de experiencia y representa un portfolio lleno de los mejores y más solicitados speakers del mundo expertos en campos muy diversos: emprendimiento, economía, ciberseguridad, entretenimiento, deportes, etc, y ha trabajado en eventos de más de 50 países por todo el mundo.

Los speakers expertos en materia de Innovación y Tecnología, como el co-fundador y CTO de Tesla, JB Straubel - un genio que tiene múltiples patentes a su nombre, hombre clave en la empresa y quien está detrás de todas las innovaciones en baterías, automóviles eléctricos, etc – están cada vez más solicitados debido a la creciente competencia en todos los sectores e industrias.

También cuentan con profesionales de los Negocios y el emprendimiento, como el co-fundador de Starbucks y mentor de más de 500 emprendedores de todos los sectores, Zev Siegl.

Aurum cuenta también con expertos en Innovación y tecnología como Larry Sanger, co-fundador de Wikipedia, y hoy Chief Information Officer de Everipedia, la enciclopedia online que utiliza el blockchain para revolucionar el modelo de la Wikipedia empoderando a los colaboradores y recompensándolos por su trabajo, además de ser resistente a la censura.

Para más información, en su web hay amplitud de temas que los speakers expertos pueden tratar en cualquier evento. Y si el tema que se busca no está representado en las categorías, existe la posibilidad de contactar con ellos para organizarlo a medida.

