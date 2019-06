Qustodio da las claves para que los niños hagan un buen uso de Internet también en verano Comunicae

jueves, 13 de junio de 2019, 18:08 h (CET) 3 de cada 10 menores de entre 12 y 16 años prefiere jugar con sus móviles a pasar tiempo con su familia y amigos Gestionar el tiempo libre de los hijos, así como el que pasan conectados a Internet o a su Smartphone, no es una tarea fácil para las familias, pero se complica aún más con la llegada del fin del curso escolar. Momento en el que el tiempo que dedican a estos dispositivos puede llegar a cuadruplicarse. Además, el 29% de los menores de entre 12 y 16 años afirma preferir jugar con su móvil a pasar tiempo con su familia o amigos, según un estudio de Ipsos.

Entre las razones por las que los menores pasan más tiempo frente a las pantallas en verano destaca la gran cantidad de horas libres que tienen los niños y a la que se suman otros factores como las altas temperaturas, el hecho de que las vacaciones de sus padres no coinciden con las de los más pequeños y el acceso cada vez más temprano a la tecnología. De hecho, casi el 90% de los menores de 10 años tiene acceso a Internet, según el INE.

Teniendo en cuenta esta situación, Qustodio, plataforma de seguridad y bienestar digital para familias, explica algunos consejos para que sea más fácil que los menores despeguen sus ojos de las pantallas durante la época estival:

Píldoras de planes en familia. Si el trabajo impide estar el suficiente tiempo con los niños durante los días laborables, recomendamos que los padres utilicen los fines de semana para que sus hijos no pasen tanto tiempo con el móvil , la tablet o el ordenador. Un picnic en el parque, una excursión al campo o un día en la piscina son solo algunos ejemplos de planes entretenidos para toda la familia y que harán que los más pequeños se olviden de Internet.

Si el trabajo impide estar el suficiente tiempo con los niños durante los días laborables, recomendamos que , la tablet o el ordenador. Un picnic en el parque, una excursión al campo o un día en la piscina son solo algunos ejemplos de planes entretenidos para toda la familia y que harán que los más pequeños se olviden de Internet. Hora del recreo…en casa. Los niños tienen muy bien organizados sus horas escolares durante el curso, pero durante las vacaciones se ven liberados de seguir estos horarios , lo que los lleva a acudir a sus dispositivos con más frecuencia de la habitual durante el resto del año. En este sentido, organizar su tiempo libre en verano con actividades que les gusten como campamentos, piscina y dedicar solo un pequeño tiempo establecido para usar los móviles les ayudará a seguir una rutina amena y alejada de las pantallas.

Los niños tienen muy bien organizados sus horas escolares durante el curso, pero , lo que los lleva a acudir a sus dispositivos con más frecuencia de la habitual durante el resto del año. En este sentido, como campamentos, piscina y dedicar solo un pequeño tiempo establecido para usar los móviles les ayudará a seguir una Predicar con el ejemplo. Es una realidad. Los hijos reflejan el comportamiento de los padres y esto no es una excepción en el ámbito tecnológico. Por ello, es importante que los padres hagan un esfuerzo para alejarse de sus pantallas en estas fechas. De hecho, un estudio de la AIMC (Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación) revela que el 93% de los internautas españoles se conecta a Internet al menos una vez durante sus vacaciones en el extranjero , un porcentaje que aumenta al 95% en el caso de que las vacaciones sean en España.

Es una realidad. Los hijos reflejan el comportamiento de los padres y esto no es una excepción en el ámbito tecnológico. Por ello, es importante que en estas fechas. De hecho, un estudio de la AIMC (Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación) revela que , un porcentaje que aumenta al 95% en el caso de que las vacaciones sean en España. ¡Ayuda, por favor! Inevitablemente los menores van a acabar usando Internet. De hecho, prohibir totalmente su uso no es la solución. En su lugar, los padres pueden apostar por herramientas de seguridad y bienestar digital como Qustodio, que permite conocer el uso que hacen los menores de internet desde cualquier parte, incluso, mientras los padres trabajan. Sin embargo, ésta no es solo una buena opción para las familias cuyos hijos de entre 6 y 13 años se quedan solos en casa en verano, situación que en España alcanza el medio millón de niños según la ONG Educa, también para aquellos que están en casa. María Guerrero, psicóloga experta de Qustodio, recalca “que los niños jueguen al aire libre es fundamental para un desarrollo adecuado y el verano es una época ideal para fomentarlo. Así pues, que los menores no abusen de las pantallas en estos meses debe ser un propósito de la estación estival”.

