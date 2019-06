Neil Harbisson, el primer ciborg del mundo, participará en la 6th International HR Conference en Barcelona

• La Conferencia organizada por Advantage Consultores se celebrará el próximo 4 de octubre en el Auditorio Torre Telefónica en Barcelona. • El primer artista ciborg del mundo, Neil Harbisson, será uno de los ponentes estrella de la jornada Si en la pasada edición de la INTERNATIONAL HR CONFERENCE no dejó a nadie indiferente con la participación de Sophia, la primera robot humanoide, este año en su sexta edición no se queda atrás. El primer artista ciborg de la historia, Neil Harbisson, vuelve a Barcelona y lo hace de la mano de Advantage Consultores, para participar en la 6TH INTERNATIONAL HR CONFERENCE BARCELONA, que se celebrará el próximo 4 de octubre en Barcelona. El objetivo de este evento es convertir un año más a la ciudad condal en la referencia internacional en Recursos Humanos y el Futuro del Trabajo.

En el entorno laboral actual, la inteligencia artificial y las start-ups están teniendo un papel crucial para el futuro de los jóvenes talentos. Para abordar estas cuestiones, en su sexta edición, la Conferencia organizada por Advantage Consultores se centrará en cuatro grandes áreas de análisis: Technology and Humanity, Artificial Intelligence (AI) and The Future of Work, Examples of Transformational HR Projects, The Creation of HR Culture in Start-ups.

Para Sylvia Taudien, fundadora de Advantage Consultores y organizadora de la Conferencia, es clave “entender el papel que la inteligencia artificial está jugando en el mundo laboral y dejar de verlo como una amenaza porque es una oportunidad”. La automatización y robotización de los procesos ha llegado también al sector de los Recursos Humanos y es ahí donde Sylvia Taudien insiste en que “hay que dar las herramientas, tanto a los jóvenes talentos como a los directivos, para adaptarse a la revolución laboral que estamos viviendo”. Desde que Taudien asistió a una formación de ejecutivos en el Silicon Valley en Singularity University, tiene claro que “las tecnologías exponenciales serán claves para afrontar los grandes retos de la humanidad hacía un mundo mejor”.

La Conferencia contará con la participación de 12 distinguidos ponentes entre los que destacan directivos de empresas como Cognizant India, Telepizza, SAP Innovation Centre Silicon Valley, ING o Silicon Castle. Junto a ellos, Neil Harbisson el primer ciborg del mundo, nacido en Gran Bretaña y crecido en Mataró (Barcelona) expondrá sus reflexiones acerca de cómo la tecnología determinará la propia evolución biológica de la especie humana, abriendo nuevas posibilidades que permitan convertirnos en diseñadores del cuerpo humano y percepción, para explorar nuevos horizontes acerca de cómo sobrevivir en la Tierra y en el espacio exterior.

El evento que reúne asistentes de todo el mundo, de hecho, las inscripciones ya han dado su pistoletazo de salida y cuentan ya con asistentes de USA, Alemania, Austria, India, LATAM, entre otros, finaliza con un lunch para que los participantes del evento puedan intercambiar opiniones, conocimientos y experiencias.

Panel de ponentes:

Manish Bahl (New Delhi, India), Associate Vice President, Cognizant

Martin Wezowski (Berlin, Germany), Designer & Futurist, SAP Innovation Centre,

Neil Harbisson (Barcelona, Spain), Cyborg Artist, Cyborg Foundation

Pablo Juantegui (Madrid, Spain), Chief Executive Officer, Telepizza

Mar Romero (Madrid, Spain), Chief Human Resources Officer, Telepizza

Andreas Spechtler (Salzburg, Austria), Founder & CEO, Silicon Castles

Isaac Vitini (Madrid, Spain), Human Resources Director, ING Spain & Portugal

Teresa Alarcos (Madrid, Spain), CEO & Stratregist, Start-up Advisor

Sophie Theen (London, UK), Head of Talent, 11:FS

Pedro Moneo (Madrid/ San Francisco), CEO & Founder, Opinno

Sergio Balcells (Barcelona, Spain), Country manager, Welcome to the Jungle

Sylvia Taudien (Barcelona, Spain), CEO & Founder Advantage, Advantage Consultores