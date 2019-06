IRIS acelera las transacciones de M&A de las energías renovables de todo el mundo Comunicae

jueves, 13 de junio de 2019, 16:07 h (CET) Aumento potencial de los beneficios como KPI fundamental para maximizar el rendimiento de manera sostenible. Diligencia debida técnica en transacciones de M&A (fusiones y adquisiciones) de parques eólicos y presentación del informe correspondiente en no más de cinco días, con una importante reducción de los costes Kaiserwetter lanza hoy su nueva innovación digital: 'IRIS – Analytics Machine'. IRIS es el primer spin-off tecnológico de la galardonada plataforma de internet de las cosas ARISTÓTELES. El Smart Data Analytics y la posterior aplicación de Machine Learning a un Predictive Analytics con fines prácticos, constituyen el factor clave para poder realizar análisis rápidos y en profundidad de instalaciones de energías renovables, acelerando las transacciones de fusiones y adquisiciones en todo el mundo.

A partir del Smart Data que se consigue, IRIS es capaz de acelerar en gran medida el proceso de diligencia debida técnica de parques eólicos y de las máquinas en funcionamiento en el marco de transacciones de fusiones y adquisiciones (M&A). Esto supone un hito en el sector, disponiendo de los correspondientes análisis en forma de informes en un tiempo récord de no más de cinco días. La información central que se obtiene es el potencial de aumento de los beneficios que rinde la instalación (potencial gain). Este número es uno de los resultados esenciales del análisis y las partes lo consideran como un 'número mágico' durante todo el ciclo de inversiones. Gracias a él, los inversores en renovables saben cuál es el potencial de mejora de los resultados y el rendimiento con seguridad técnica.

IRIS se especializa en análisis detallados del estado y el potencial de aerogeneradores con un alcance que abarca la totalidad del parque eólico. El informe de diligencia debida y el análisis del potencial que surge del mismo están pensados para inversores, vendedores, bancos acreedores, organismos de calificación y asesores de M&A. Además del informe de diligencia debida, Kaiserwetter brinda a sus clientes un informe del estado y un análisis del potencial, que es la variante de informe de análisis más básica y económica que se ofrece a través de IRIS.

El informe del estado se dirige a propietarios de carteras, bancos acreedores y organismos de calificación que quieren contar con información completa sobre el estado del rendimiento y las condiciones técnicas de un parque eólico en un determinado momento. Este informe permite que este segmento de clientes tenga acceso periódico a una síntesis neutral y basada en datos del estado de un parque eólico. El informe del estado periódico es ideal en el caso de activos basados en productos de inversión de capital (por ejemplo, bonos), ya que su consulta les da a los inversores la seguridad necesaria para un rendimiento sostenible. Además, permite una detección rápida de debilidades y de circunstancias que lleven a activos con rendimiento por debajo de sus posibilidades.

El análisis del potencial es la versión más básica de análisis de datos que brinda IRIS y está a disposición de los clientes como un producto especial. Los resultados de este informe se dirigen a propietarios de carteras y bancos acreedores que quieren constatar rápidamente si los aerogeneradores y el parque eólico están rindiendo al máximo o si todavía tienen potencial para aumentar los beneficios. El análisis del potencial se usa, sobre todo, para vigilar el rendimiento y para controlar periódicamente a los gestores de activos y a las empresas de servicios de O&M de la instalación.

"IRIS vuelve a demostrar que las innovaciones digitales hacen que los procesos a los que estamos acostumbrados adquieran nuevas formas y mayor eficiencia. De esta manera, los clientes de Kaiserwetter se ahorran tiempo y costes. Y, sobre todo, queda claro que desde Alemania estamos en condiciones de impulsar la transformación digital de las energías renovables en todo el mundo. El enfoque basado en internet de IRIS no conoce fronteras ni limitaciones", afirma Hanno Schoklitsch, fundador y CEO de Kaiserwetter.

