​La Sociedad Española de Neurología se une a la iniciativa #SaludsinBulos Dos de cada tres noticias falsas que circulan por internet están relacionadas con temas de salud y calidad de vida Francisco Acedo

@Acedotor

jueves, 13 de junio de 2019, 17:07 h (CET)







La Sociedad Española de Neurología (SEN) ha firmado un convenio de colaboración con el Instituto #SaludsinBulos y la Asociación de Investigadores en eSalud (AIES) para adherirse a #SaludsinBulos, una iniciativa que tiene el objetivo de combatir los bulos de salud que circulan por internet y contribuir a que exista información veraz y contrastada sobre salud en la red.



#SaludsinBulos es una iniciativa impulsada por la agencia COM Salud y AIES, que cuenta con la colaboración de diferentes sociedades científicas, instituciones sanitarias y colectivos profesionales dedicados a la sanidad y a la información sobre salud. Gracias a este acuerdo, la SEN será la fuente de referencia a la hora de recopilar y desmentir bulos de salud en el ámbito de la Neurología.



Además, #SaludsinBulos y la SEN colaborarán en la formación a neurólogos sobre divulgación de información veraz en salud y en el conocimiento de las tecnologías que pueden ayudar a combatir la desinformación y mejorar la asistencia sanitaria; en la elaboración de un listado de páginas web y aplicaciones de calidad y utilidad recomendables por los neurólogos; y a fomentar ponencias y actividades de difusión de información veraz sobre salud.



“La cada vez mayor utilización de Internet como fuente de información y comunicación ha ayudado no solo a concienciar sobre el impacto que las enfermedades neurológicas tienen entre los más de 7 millones de personas en España que las padecen, sino también a generar un nuevo concepto y más positivo de la relación médico-paciente. Pero para que Internet siga ayudando en esta labor es necesario que pacientes, familiares y la sociedad en general, dispongan de información veraz sobre su enfermedad y tratamientos”, señala el Prof. Exuperio Díez Tejedor, Presidente de la Sociedad Española de Neurología. “Con este acuerdo, la Sociedad Española de Neurología quiere dar un paso más en su compromiso por fomentar y mejorar la divulgación y el conocimiento de las enfermedades neurológicas”.



Y es que, según el I Estudio sobre Bulos en Salud, elaborado por #SaludsinBulos, 2 de cada 3 noticias falsas que circulan por Internet están relacionadas con temas de salud y calidad de vida, lo que supone un gran riesgo para la salud pública. “Cuando un paciente acude a la consulta con dudas y miedos provocados por los bulos es importante que el profesional sanitario sepa orientarle para mejorar su confianza, desmontando la desinformación e indicándole sobre fuentes fiables de salud. En este sentido vamos a formar a los neurólogos en cómo aprovechar las posibilidades de las redes sociales”, explica Carlos Mateos, coordinador de #SaludsinBulos.



Porque los bulos tienen consecuencias, como explica el Dr. Juan Carlos Portilla, Vocal del Área de Comunicación de la Sociedad Española de Neurología: "La proliferación de este tipo de noticias falsas genera alarmas sociales, estigmatización de pacientes, costes sanitarios innecesarios y diversos efectos colaterales de distinta gravedad que los profesionales sanitarios no siempre conseguimos paliar a través de nuestras consultas. Por lo tanto, luchar contra la desinformación y fomentar una e-Salud de calidad es una importante labor en la debemos implicarnos todos los profesionales de la salud".

