Nace Cannabity Healthcare, la Comunidad global del cannabis terapéutico

jueves, 13 de junio de 2019, 15:03 h (CET) Cannabity Healthcare pretende ser el mayor punto de encuentro global del cannabis terapéutico. La comunidad online, creada por unos jóvenes emprendedores, nace con la firme idea de ayudar a conocer mejor, y de manera sana, segura y de confianza, las propiedades del cannabis medicinal como alternativa o complemento a tratamientos médicos tradicionales que no siempre funcionan La creación de Cannabity.com viene avalada por más de dos años de investigación por parte de sus fundadores, quienes durante este tiempo se han reunido con especialistas médicos y otros profesionales del sector para tratar sobre las ventajas de la planta del cáñamo con fines terapéuticos.

En Cannabity se dan cita investigadores médicos, expertos en cannabis terapéutico, biólogos, investigadores, químicos y profesionales vinculados con el sector farmacéutico, cosmético y nutricional. Además, difunde material informativo propio y extraído de fuentes de documentación fiables. Todo ello para que el paciente encuentre un espacio en el que gestionar y compartir su enfermedad o dolencia y le permita llevar una vida más saludable, a través del acceso a la información y a productos supervisados por su equipo especialista, desde su tienda online.

La red da a conocer las propiedades del cannabis medicinal y todas sus aplicaciones en tratamientos terapéuticos contra el dolor y dolor crónico, tratamientos antiinflamatorios, de estrés e insomnio, dolencias relacionadas con la piel, tratamientos nutricionales, cosméticos y de alto rendimiento, entre otros.

Pretende potenciar las relaciones interpersonales, la ayuda emocional y compartir el conocimiento de sus usuarios y usuarias, a partir de un contenido veraz y riguroso. Como en toda comunidad on-line, las consultas y relaciones interpersonales entre pacientes constituyen la razón de ser de Cannabity

La industria del cannabis terapéutico y su influencia en la realidad social y económica mundial

El auge sin precedentes de la industria del cannabis en estos días se debe a una conjunción de intereses científicos, sociales, políticos y económicos a nivel mundial.

El nuevo panorama económico, es la respuesta a la demanda social de una regulación del uso del cannabis medicinal, demanda auspiciada por la comunidad médica internacional, que defiende, cada vez con mayor autoridad, la potencial utilidad terapéutica de algunos derivados del cannabis en el tratamiento de los síntomas de un número cada vez mayor de enfermedades.

Más allá de su uso medicinal, el cáñamo para uso industrial vislumbra un mercado potencialmente enorme, con tasas de crecimiento que se prevé sean del 16% anual, de manera que en 2025 la industria podría generar un volumen de negocio comparable a la facturación de un gigante de estos días.

Sólo en EEUU se prevé que el sector creará en un plazo breve de tiempo 285.000 empleos, entre agricultura y administración de empresas.

Actualmente, el uso medicinal del cannabis es legal en 23 estados de Norteamérica, en Canadá, México, Israel o Australia, y en países de Latinoamérica como Argentina, Colombia, Chile, Perú o Uruguay.

Más cerca de las personas, el uso medicinal del cannabis ha sido ya reconocido en países como Reino Unido, Alemania, Bélgica, Austria, Italia, República Checa, Polonia, Macedonia y Croacia.

En España, el Cannabis todavía no está considerado estrictamente como “medicinal” por las entidades gubernamentales, pero la venta de productos derivados del Cáñamo es perfectamente legal y se espera que en breve se normalice su consumo terapéutico ya que la demanda de estos productos naturales aumenta cada día.

