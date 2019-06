Diaz Pools ofrece 10 años de garantía en sus reparaciones de piscinas Comunicae

jueves, 13 de junio de 2019, 15:15 h (CET) Diaz Pools es una empresa de instalación, reparación y mantenimiento de piscinas, pero que concretamente está especializada en el servicio de reparación de piscinas, en la cual llevan más de veinticinco años ofreciendo sus servicios, en los cuales han obtenido una gran cantidad de clientes que han acabado muy satisfechos con el servicio prestado Con el paso de los años, todas las piscinas necesitan una reparación, ya que con el tiempo los materiales se van desgastando, especialmente el revestimiento, que uno de los más comunes es el liner. Aunque se realice el mejor mantenimiento y la mejor limpieza, siempre ocurre algún problema, y lo más importante para que este problema no se agrave, es ponerse en contacto inmediatamente con alguna empresa de reparación como Diaz Pools.

El servicio que ofrecen desde la empresa reparación de piscinas con liner suele ser un trabajo muy económico, debido a que los materiales que se utilizan no son muy costosos y la instalación o la sustitución del propio liner es bastante rápida de realizar, así que se ahorra en la utilización de materiales y con el personal.

La empresa de piscinas, Diaz Pools, ofrece una garantía de 10 años en las reparaciones que realizan, especialmente en la reparación del liner, ya que es un material muy eficiente y duradero. Además, en esta empresa siempre cuentan con los materiales de mejor calidad y los procesos más novedosos del mercado, es decir, que siempre están al día de todos los avances y las novedades.

Otra cosa a tener en cuenta, es que la empresa, está formada por un gran equipo de humano, formado por grandes profesionales muy bien cualificados y que además de tener todos los conocimientos necesarios, también ofrecen un servicio muy cercano y familiar, poniendo atención a todos y cada uno de los clientes que acuden para realizar algún trabajo.

De esta forma, la empresa Diaz Pools, ofrece un servicio totalmente personalizado y que se adapta a las necesidades de todos y cada uno de sus clientes, siempre con la mejor garantía que cimbre cualquier desperfecto durante diez años.

Web empresa: https://reparaciondepiscinas.es/

Teléfono 1: 93 580 38 89

Teléfono 2: 646 54 70 67

Email: reparaciondepiscinas@gmail.com

Dirección: Carretera de sentmenat nº8 Polinyà Barcelona

