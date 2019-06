El compositor José María Cano se compromete con la causa de los albinos africanos junto a la Fundación África Directo

Con motivo del Día Internacional del Albinismo, el compositor cederá uno de sus emblemáticos temas musicales "Hijo de la Luna" para ayudar a concienciar al mundo sobre esta desconocida causa Con motivo del Día Internacional del Albinismo que se celebra mañana 13 de junio, la Fundación África Directo quiere alzar su voz una vez más contra este gran drama que vive la población albina en el continente africano con el lanzamiento de una bonita iniciativa. Contará con la colaboración y compromiso con la causa y con la fundación de uno de los grandes de la música de nuestro país, José María Cano.

En África uno de cada 3.000 habitantes tiene albinismo y su esperanza de vida es 20 años menor que la de los no albinos, siendo perseguidos, amputados y asesinados. Lo normal es que un hijo sobreviva a su madre, pero eso no es lo habitual cuando una africana da a luz a un albino "hijo de la luna" al que no le mata el "padre gitano", sino el "rey sol".

El compositor y artista José María Cano, sensibilizado con la situación de persecución y corta esperanza de vida de las personas con albinismo en algunos países de África, colaborará con la ONG cediendo uno de sus grandes temas musicales como banda sonora de una futura campaña que pretende concienciar al mundo sobre esta desconocida e ignorada causa.

África Directo, que lleva casi 25 años comprometida con los problemas de África y cerca de 15 colaborando con las personas con albinismo, decidió acudir al excomponente de Mecano y contarle una idea que muy pronto verá la luz y que nace de otra idea: la que inspiró a José María Cano a crear una de sus más famosas letras.

Los albinos en África constituyen una comunidad más grande de lo que el mundo cree, y cada día se pierden varias vidas a causa de los problemas ocasionados por los efectos del sol. Un veneno para su piel que se suma a una estigmatización y criminalización que en ocasiones desemboca en consecuencias atroces. África Directo quieren estar más donde otros llegan menos, ya que el problema del albinismo representa el extremo del problema africano, África discriminando a África.