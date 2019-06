El Rincón de Esteban: el restaurante de Madrid que frecuentan los políticos

Su privilegiada ubicación, frente al Congreso de los Diputados, y la indiscutible oferta gastronómica, hacen de este legendario restaurante uno de los lugares de visita obligada de los políticos españoles. El Rincón de Esteban lleva 27 años dotando a sus platos una calidad inigualable, porque aprovecha los productos de temporada para dar un valor añadido a su menú, siempre clásica. Quien lo visite degustará cosas sencillas con materias primas exquisitas. ¿Un plus? Su selecta carta de vinos y destilados Por las mesas de este famoso local, emplazado a escasos 140 metros, a pie, del Congreso de los Diputados, han pasado muchas autoridades españolas, desde Mariano Rajoy; ex presidente del Gobierno de España, hasta el rey emérito Juan Carlos I y su hijo, Felipe VI o, figuras reconocidas del mundo del deporte como es Rafa Nadal. También ha acudido el hijo de Isabel Preysler y Julio Iglesias; Julio Iglesias Jr, o el torero Fran Rivera y, su mujer, Lourdes Montes.

Ellos seguramente han probado el tradicional cochinillo, la paletilla lechal con patatas panaderas, las croquetas de cecino o el bacalao al ‘pil pil’, cuatro de los platos estrella del establecimiento. El salón está decorado en estilo clásico, donde las fotografías colgadas en la pared, como homenaje a los distintivos relevantes de nuestro país que lo han visitado, crean un aire familiar muy agradable y cálido.

Pero, a parte de su gastronomía, ¿qué tiene de especial? Los políticos o, cualquier celebridad que se precie, se reúnen siempre en entornos de alto nivel. Ya sea para cerrar una negociación laboral, un acuerdo, una alianza o, simplemente, para desconectar de las obligaciones diarias. Sea cual sea el motivo, la idea es poder dialogar sin ruidos molestos alrededor. Y es precisamente el ambiente que se respira en este lugar: sofisticación, discreción y, muy buen gusto.

Diferentes espacios

El comedor está capacitado para deleitar los paladares de 120 comensales, distribuidos en tres salones del mismo estilo decorativo: el Rincón, Congreso y Bodega. Cada uno de ellos puede acoger entre 20 y 60 personas y, si hay un evento de carácter privado, - comuniones, bodas, bautizos o alguna reunión de trabajo importante-, se podrá adquirir en exclusiva.

Premios por doquier

Cuando un espacio ofrece materias primas destacables, los clientes lo notan. Y, por supuesto, teniendo en cuenta la lista interminable de personajes de referencia que han pasado por allí, no es de extrañar que pueda presumir de ser premiado no solo por el buen servicio, que es excepcional, si no también por sus productos, que cuentan con todos los nutrientes y propiedades en el mejor momento. Algunos son: ‘Gran Collar Gastronómico Internacional’, ‘Placa al Mérito Turístico’, ‘Premio Fitur’, ‘Trofeo Tradición y Prestigio’, ‘Laurel de Oro a la Calidad’, o el ‘Diploma del Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid’.

Dirección:

El Rincón de Esteban

3, Calle de Sta. Catalina, 28014 Madrid

www.elrincondeesteban.com

Facebook: /elrincondeesteban

Instagram: @elrincondeesteban

MediaKit