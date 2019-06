Detección precoz y Prevención, las claves para frenar el incremento del cáncer de piel en el mundo Comunicae

jueves, 13 de junio de 2019, 09:04 h (CET) El 13 de Junio se celebra el Día Mundial para la prevención del cáncer de piel, una Jornada en la que los profesionales de The Skin Cancer Foundation instan a los responsables internacionales de la salud pública a implementar programas de prevención y detección en poblaciones de alto riesgo, y a crear alianzas que cuenten con el apoyo de representantes de medios de comunicación, organizaciones de salud pública y educadores, para frenar el incremento sostenido del cáncer de piel en los últimos años The Skin Cancer Foundation es la única organización internacional dedicada, única y exclusivamente, a combatir el cáncer de piel, una enfermedad que hoy en día está alcanzando niveles mundiales de epidemia. Efectivamente, los episodios de cáncer cutáneo han aumentado en las últimas décadas, sobre todo en la población joven y más concretamente en mujeres, tal vez porque suelen ser el colectivo que más se preocupa por obtener un tono de piel moreno.

El diagnóstico precoz, fundamental, una vez más, para la curación del cáncer cutáneo

El cáncer de piel es uno de los cánceres con mejor tratamiento, como lo demuestra el que el 95% de los pacientes pueden curarse, si es diagnosticado a tiempo. Una de las características que vuelven al cáncer de piel más esquivo es que no aparece hasta 20 años después de una exposición desmesurada a la luz solar, cuya radiación ultravioleta constituye el mayor factor de riesgo.

La plataforma médica on-line SmartSalus pone al servicio de sus usuarios y usuarias un amplio elenco de prestigiosos dermatólogos en el país, que recomiendan a sus pacientes los pasos a seguir para evitar desarrollar un cáncer de piel en un futuro medio, y realizan estudios para prevenirlo.

Incidencia del cáncer de piel en el mundo

Uno de cada 3 tumores que se diagnostican en el mundo son cutáneos. Cada año se diagnostican más de 13 millones de casos de cáncer de piel, y también cada año mueren más de 65.000 personas a causa de éste.

En nuestro país son diagnosticados más de 3.000 casos anuales, cifra que aumenta un 10% cada año. Y lo peor es que los expertos no creen que esta cifra vaya a reducirse en un plazo medio, más bien continuará creciendo, por lo que es fundamental aprovechar cualquier ocasión para concienciar a la población de los riesgos de contraer la enfermedad, y la importancia de incidir en los buenos hábitos para su prevención.

El cáncer cutáneo se divide en dos tipos: melanoma (aprox. El 5% de los casos), y no melanoma, término que engloba el carcinoma basocelular y el carcinoma espinocelular, y que representa el 95% de los casos. El primero es el que revista mayor gravedad, y pese a su escasa proliferación es el causante del 90% de las muertes por cáncer de piel.

Recomendaciones que pueden evitar el cáncer de piel

El 90% de los cánceres de piel no melanoma se asocian a la exposición a la radiación ultravioleta procedente del sol. El riesgo de cáncer de piel de una persona se duplica si ésta ha tenido cinco o más quemaduras a cualquier edad mientras que, haber sufrido una quemadura abrasadora durante la infancia o adolescencia aumenta en más del doble las probabilidades que tiene una persona de desarrollar un melanoma a lo largo de su vida.

El cáncer de piel es, ante todo, una enfermedad asociada al estilo de vida, por eso The Skin Cancer Foundation insiste en concienciar a la gente y en hacer campañas educativas al respecto.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.