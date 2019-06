Taiwan apuesta por la maquinaria ‘inteligente’ en ITMA 2019 Comunicae

jueves, 13 de junio de 2019, 09:04 h (CET) Las empresas taiwanesas trabajan para dar el salto a la industria 4.0 a través de su apuesta por la "maquinaria inteligente", que integra sensores, Big Data, computación en la nube, IOT y digitalización. En este contexto, siete empresas textiles taiwanesas bajo el paraguas de TAITRA (Consejo de Desarrollo de Comercio Exterior de Taiwán), exhibirán su maquinaria textil inteligente y sus innovadoras soluciones en ITMA 2019 Taiwán se ha convertido en uno de los líderes mundiales a nivel de innovación en la producción textil. Las compañías taiwanesas han pasado de ser fabricantes de telas de bajo costo a liderar el mercado textil mundial, hasta el punto de que actualmente el 70% de los tejidos funcionales provienen de Taiwán. Esto se debe a una cadena de suministro muy fuerte de máquinas "inteligentes" de tejer, máquinas de teñido y acabado. La integración de innovadores sensores con los sistemas IOT y Big Data, ha permitido a Taiwan convertirse en el Silicon Valley de la industria textil.

En este contexto, las empresas textiles taiwanesas Pai Lung, Logic Art, AK Dyeing, ACME, CCI Tech, Tai Ho Shing y Taiwan Giu Chun exhibirán su maquinaria y sus innovadoras soluciones para la industria textil durante ITMA 2019, que tendrá lugar del 20 al 26 de junio en Barcelona. Con el apoyo de TAITRA, estas empresas mostrarán los avances tecnológicos de vanguardia en Taiwan.

Estos avances tecnológicos apuntan a redefinir todos los diferentes procesos de la industria manufacturera textil. Los sistemas para digitalizar y estandarizar todo el proceso de tejido, sensores para detectar el desperdicio de agua en el teñido de todo tipo de telas, los sistemas de pesaje de tinte totalmente automatizados o un servo telar automático e inteligente son algunos ejemplos de la maquinaria 'inteligente' que se exhibirá en la ITMA 2019.

El camino de Taiwán hacia la maquinaria 'inteligente'

La industria textil taiwanesa ha pasado de ser un fabricante de telas de bajo costo a una referencia mundial en la producción textil. Los acuerdos comerciales estratégicos, el apoyo de las instituciones gubernamentales y, sobre todo, el empoderamiento de la maquinaria inteligente son la causa de este notable crecimiento. En 2016, Taiwán lanzó el "Plan de innovación industrial 5 + 2", que tiene como objetivo desarrollar aplicaciones y soluciones de fabricación basadas en Inteligencia Artificial, alentando a los players de la industria manufacturera a adoptarlas para hacer una transición a una "industria inteligente".

Como afirma Jenny Tsai, directora de la oficina de Barcelona de TAITRA: “la apuesta de Taiwan con la IA se basa en la integración con la robótica, la visión artificial través de sensores y el ‘internet of things’. La integración con IOT y los sistemas de Big Data le permiten al fabricante recopilar datos en tiempo real y obtener información de rendimiento al instante. Creemos firmemente que este es el enfoque adecuado para potenciar una industria basada en la maquinaria inteligente".

Taiwan en ITMA 2019

Empresas como Pai Lung, Logic Art, AK Dyeing, ACME, CCI Tech, Tai Ho Shing y Taiwan Giu Chun, así como representantes de TAITRA, presentarán sus innovaciones de vanguardia relacionadas con la industria de maquinaria textil. Se invita a la prensa a asistir a la conferencia de prensa que se celebrará el viernes 21 de junio, de 12.00 a 13.30 en la Sala 1.1 de Gran Via CC1. en ITMA 2019.

Sobre TAITRA (Taiwan External Trade Development Council)

Fundado en 1970 para ayudar a promover el comercio exterior, el Consejo para el Desarrollo del Comercio Exterior de Taiwán (TAITRA) es la organización de promoción comercial semi-gubernamental sin fines de lucro más importante de Taiwán. Con el patrocinio conjunto del gobierno, las asociaciones de la industria y varias organizaciones comerciales, TAITRA ayuda a las empresas y fabricantes taiwaneses a reforzar su competitividad internacional y hacer frente a los desafíos que enfrentan en los mercados extranjeros. TAITRA cuenta con una red de promoción e información comercial bien coordinada de más de 800 especialistas en marketing internacional estacionados en su sede de Taipei y en más de 50 sucursales en el extranjero en todo el mundo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Rincón de Esteban: el restaurante de Madrid que frecuentan los políticos El segundo tomo de los cómics de Lux ya está disponible Elisa Muresan, enseña de referencia en moda ecológica, se lanza en franquicia 'Creamos Oportunidades en Hostelería’ de Fundación Mahou San Miguel logra el 89% de inserción laboral Los heatmaps, herramientas gráficas imprescindibles en Geomarketing