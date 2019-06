RoomBox: la nueva herramienta 3D que revolucionará la industria de la decoración y el diseño de interiores Comunicae

miércoles, 12 de junio de 2019, 17:55 h (CET) Se trata de una solución que agiliza pensada para mejorar los procesos los procesos de iteración y toma de decisiones con los clientes en proyectos de decoración y diseño de interiores, con una herramienta 3D ágil e intuitiva para obtener acabados de alta calidad en mucho menos tiempo que con los procesos clásicos La empresa de software española Next Limit ha lanzado RoomBox, un nuevo software dirigido a la industria del diseño y la decoración, que ofrece una gran agilidad en los procesos de reconstrucción 3D y visualización fotorrealista, a partir de planos 2D y de catálogos digitales de muebles y materiales.

RoomBox es especialmente útil en ambientes de decoración y diseño de interiores donde se requiere mayor velocidad en los procesos de iteración y toma de decisiones con los clientes. De este modo, permite a diseñadores y arquitectos disponer de una herramienta 3D ágil e intuitiva para obtener acabados de alta calidad en mucho menos tiempo que con los procesos clásicos.

RoomBox ha firmado acuerdos con un conjunto inicial de marcas españolas de prestigio como Coysa, Kettal, Gastón y Daniela, Stua, Azulejos Peña entre otros que ya han incluido parte de su catálogo en la librería RoomBox.

RoomBox pretende posicionarse como software líder en el mercado del diseño y la decoración, contando con el mayor número de marcas asociadas a nivel nacional e internacional.

Sobre Next Limit

Next Limit es una empresa española fundada en 1998 y dedicada al desarrollo de software de simulación y visualización para sectores de ingeniería, arquitectura y diseño 3D.

Next Limit ha desarrollado, a lo largo de sus más de 20 años de andadura, diferentes productos innovadores que han sido reconocidos en el sector internacional, especialmente en Europa, EE. UU. y Japón. Entre sus productos más conocidos destacan RealFlow (simulador de fluidos para la industria cinematográfica), Maxwell (visualización de alta calidad en arquitectura y diseño) y XFlow (simulador avanzado de aerodinámica que fue adquirido por la multinacional Dassault Systemes en 2016). Actualmente Next Limit ha incursionado con nuevas propuestas tecnológicas en los sectores emergentes de la inteligencia artificial y la robótica.

Next Limit se encuentra formado por un equipo de más de 40 personas, destacando su fuerte componente I+D y su alto grado de especialización en matemáticas y software avanzado. La empresa ha recibido premios relevantes como el Technical Achievement Award (Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas - Hollywood), Premio IST Europeo (Information Society of Technology), Premio “Segundo de Chomón” (Academia de Cine Española), CEPYME Innovación y Premio Nacional de Informática.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.