Kangin Lee, la perla surcoreana que deslumbra en el Mundial sub 20 El rendimiento del futbolista asiático ha generado interés de clubes como el Ajax de Ámsterdam Nacho Moreno

miércoles, 12 de junio de 2019, 17:32 h (CET) La promesa surcoreana de la cantera valencianista, Kangin Lee, está siendo la estrella del Mundial sub 20 que se está disputando actualmente en Polonia. El día de ayer su selección jugó el partido de las semifinales contra Ecuador y fue clave en la victoria gracias a una asistencia de gol. En la otra parte del cuadro, Ucrania derrotó a Italia por la mínima, por lo que asiáticos y europeos se darán cita en la gran final del torneo el próximo sábado a las 18:30.



A pesar de que Corea del Sur no inició el campeonato de la mejor forma posible (fueron derrotados ante Portugal), la selección comandada por el talentoso valencianista fue capaz de superar las adversidades y ganó los dos partidos restantes de la fase de grupos ante Sudáfrica y Argentina, lo que le dio acceso a la fase final.

Exceptuando el primer partido en el que Kangin estuvo desaparecido, el jugador de apenas 18 años ha logrado liderar a su selección hasta la gran final. En el camino, ha ido dejando jugadas para el recuerdo, goles y asistencias vitales para que el próximo sábado el país asiático pueda lograr por primera vez en su historia el título de campeón mundial sub 20.



En el encuentro frente a Senegal correspondiente a los cuartos de final, fue decisivo en la victoria de los asiáticos con un gol de penalti y dos asistencias. El rendimiento del surcoreano ha generado interés de clubes como el Ajax de Ámsterdam, que pretende arrebatar al club "ché" su joven promesa.



Además, en la capital del Turia se ha generado un gran debate acerca de la posibilidad de que el jugador salga cedido para gozar de minutos o se mantenga en la plantilla teniendo más peso que la temporada pasada, ya que tan sólo disputó tres partidos de Liga y saliendo desde el banquillo. A pesar de que será el club el que tenga la última palabra, el propio futbolista ha declarado que decidirá su futuro una vez haya concluido el Mundial.



En la final espera el conjunto ucraniano liderado por el portero madridista Lunin. Ucrania ha realizado un torneo impoluto y ha conseguido llegar a la final sin haber caído derrotada, lo que es un claro indicativo de que será un encuentro muy disputado y con mucha tensión.



Entre las filas ucranianas destaca el nombre de Danylo Sikan, joven delantero de 18 años que hasta el momento ha logrado anotar cuatro tantos en cinco partidos, erigiéndose como el segundo máximo goleador de la competición por detrás del noruego Erling Haland, con nueve goles en los tres partidos de la fase de grupos. Los nueve ante Honduras en la victoria noruega por 12-0 a Honduras, la mayor goleada en la historia de los mundiales.

