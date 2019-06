Bionike habla sobre los 10 consejos y los productos necesarios para enfrentarse al sol Comunicae

miércoles, 12 de junio de 2019, 16:16 h (CET) El verano está a un solo paso y con él las ganas de disfrutar del sol y el calor. Antes de exponerse a él hay que tener en cuenta algunos factores relacionados con el cuidado de la piel. El más importante es utilizar protección contra las quemaduras y emplear la que mejor se adapte a la dermis de cada uno. Bionike, la firma de cosmética nº1 en Italia, explica cómo proteger la piel del sol y presenta sus mejores productos para que, tanto adultos como niños, luzcan una tez cuidada y bonita este verano Si ya es importante cuidar la piel de la radiación solar durante todo el año, lo es aun más en verano. Se deben seguir las siguientes claves para evitar quemaduras y despreocuparse disfrutando bajo el sol.

​SPF. Estas siglas hacen referencia al:”Sun Protection factor” o factor de protección solar, en castellano, que representa la protección solar frente a la radiación UVB. El SPF que se debe utilizar se relaciona con el tiempo que la piel se mantiene "protegida" de los rayos del sol sin llegar a quemarse. Por ejemplo, las pieles claras tardan entre 3 y 5 minutos y las menos sensibles 10 o más, mientras que las pieles oscuras pueden tardar hasta 40 minutos. Al multiplicar ese tiempo por el SPF/ FPS que indica el producto de la cantidad de minutos que se estará protegido.

Existen dos tipos de filtros, los químicos y los físicos. La mayoría de los protectores incorporan en su formulación los dos tipos. Los químicos, absorben los rayos UVA y UVB protegiendo las capas más profundas de la piel y son poco densos. La desventaja es que sus componentes pueden crear intolerancias. Por su parte, los filtros físicos o de pantalla contienen micropartículas como pequeños espejos que reflejan la radiación solar impidiendo que la piel la absorba. Son densos y pueden dejar la piel blanquecina, al no ser absorbidos son recomendables para pieles delicadas.

Además de los rayos UVA y UVB, también son importantes los rayos infrarrojos (IR), que representan el 40% de las radiaciones del sol. La mayor parte se denomina infrarroja A (IR-A) y penetra en la piel hasta una profundidad de 10 milímetros. Estos rayos alcanzan las capas más profundas de la piel causando la pérdida de elasticidad y firmeza, a la vez que aceleran el envejecimiento cutáneo.

Filtros solares de amplio espectro. Este tipo de filtros protege frente a los rayos UVA, responsables del envejecimiento y UVB responsables del eritema. Se distinguen de los sencillos porque en el envase aparecen dos numeraciones, la primera para la protección UVB y la segunda para la UVA. En los protectores sencillos únicamente aparece la protección para los UVB.

La aplicación de los productos protectores debe realizarse de forma regular en todo el cuerpo 30 minutos antes de la exposición al sol, 2 gramos por centímetro cuadrado y uniformemente. Es muy importante cerciorarse de que la crema no esté caducada.

Existen cremas resistentes al agua, y muy resistentes al agua y a la arena en el caso de los niños, que aportan hasta 4 horas de margen entre aplicaciones.

El protector solar hay que aplicarlo cada dos horas o después de haber sudado mucho o haber estado en el agua más de 40 minutos. También es muy importante hidratar la piel con cremas especiales after sun tras la exposición al sol.

50+, es el nivel máximo de protección que puede tener una crema solar, por lo que se debe huir de las firmas que presenten guarismos más altos, ya que éstas no están cumpliendo con la normativa vigente.

Las personas que más cuidado han de tener con el sol son las de piel y ojos claros, las que durante la infancia hayan tenido episodios de quemaduras solares, quienes se expongan de forma prolongada al sol por su actividad, quienes tienen historia personal o un familiar directo con cáncer de piel y las personas con muchos lunares.

Entre las 11.30 h del medio día y las 15.00 h de la tarde no es recomendable exponerse al sol, ya que se trata de la franja horaria del día en la que irradia con más fuerza.

A continuación, presentan una selección de los mejores productos de Bionike para cuidar la piel de los adultos y niños durante el verano:

Defence Sun Stick 50+ Barra 9ml

Práctica barra para zonas localizadas, transparente y de textura suave. Resulta ideal para una fotoprotección especial de las zonas más sensibles como los labios, nariz y orejas, además de lunares y cicatrices. Tiene protección para los rayos UVA-UVB y es resistente al agua. PVP: 13,50 €

Defence Sun Crema Fundente. 100ml

Crema sola de textura suave y agradable, no grasa, e ideal para el rostro. Está formulada para obtener una triple fotoprotección: defensa contra los daños a corto plazo, garantizada por el sistema filtrante UVA-UVB; defensa contra los radicales libres generados por los rayos infrarrojos y defensa frente a los daños biológicos a largo plazo gracias al exclusivo "PRO-REPAIRComplex” que fortalece los mecanismos naturales de protección y reparación del ADN. PVP: 20 €

Defence Sun Aceite Solar 50. 150ml

Aceite solar de textura nutritiva que garantiza una protección de amplio espectro (UVA-UVB). Es fácil de aplicar y completamente transparente, se distribuye con un ligero masaje, aportando a la piel un tacto sedoso. Tiene protección contra los rayos UVA-UVB y es resistente al agua. PVP: 22,75 €

Defence Sun Fondotinta Compacto Solare 50

Formulado exclusivamente con filtros minerales es ideal para la protección de los rostros claros y de las pieles sensibles. Proporciona una protección de amplio espectro (UVA-UVB) protegiendo la piel del daño causado por los radicales libres. Resistente al sebo y al sudor. Asimismo, minimiza las imperfecciones y le da a la piel un aspecto mate y natural. Disponible en dos tonos. No comedogénico. Protección UVA-UVB. PVP: 24,50 €

Solares Bionike Niño

Defence Sun Baby & Kid Leche Solar para después del Sol. 125 ml

Fórmula hidratante específica para refrescar la piel delicada y sensible de recién nacidos y niños.Gracias a sus ingredientes con propiedades calmantes, calma el enrojecimiento y proporciona un alivio inmediato, dejando la piel suave e hidratada. Con el exclusivo “PRO-REPAIR Complex” ayuda a combatir los daños del sol, incluso después de la exposición, favoreciendo los mecanismos naturales de reparación biológica de la piel. PVP: 17,50 €

Defence Sun Baby & Kid. Leche Solar en Spray. 125 ml

Leche solar fácil de aplicar y no pegajosa, específica para la piel delicada de los recién nacidos y los niños. Está formulada para obtener una triple fotoprotección: defensa contra los daños a corto plazo, potenciada por la innovadora tecnología Network Expert que optimiza la eficacia del sistema filtrante UVA-UVB; defensa contra los radicales libres generados por los rayos infrarrojos y defensa contra los daños biológicos a largo plazo, gracias al exclusivo “PRO-REPAIR Complex” que fortalece los mecanismos naturales de protección y reparación del ADN. Tiene protección UVA-UVB-IR, es muy resistente al agua y está comprobada su eficacia antiarena.

Acerca de Bionike

Fundada en Milán en 1930, Bionike, la marca de cosmética nº1 en Italia, abre en Madrid un templo de la belleza sin precedentes en España, en el que el culto a la piel y su exigente cuidado son las notas dominantes. Todas sus líneas dermocosméticas son compatibles con pieles sensibles, alérgicas y reactivas, ya que han sido formuladas para aliviar problemas cutáneos previniendo su aparición. Las referencias Bionike son altamente eficaces y responden a la “Filosofía de los Sin” - sin conservantes, sin perfume, sin gluten y testados para el níquel. Esto, sumado a que es completamente “gluten-free” y “Child Labor free”, hacen de ella una de las firmas del momento. Todos los productos pueden comprarse en su tienda online, en la física de la Calle Cristóbal Bordiú 48, en el corner de la tienda de la Casa del Fisio (C/ José Picón 11) y en las mejores farmacias. www.bionike.es

