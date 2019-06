Médicos estéticos recuerdan recomendaciones de la OMS en del Día Europeo de Prevención del Cáncer de Piel Comunicae

miércoles, 12 de junio de 2019, 15:35 h (CET) El Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel se celebrará mañana 13 de junio y está proclamado por la Unión Europea. En España se registran cada año 6.000 nuevos casos de cáncer de piel, lo que representa un aumento del 7% anual. El principal factor de riesgo para el cáncer de piel, melanoma o no melanoma, es la radiación solar, concretamente la radiación ultravioleta (UV) La clínica malagueña de los Doctores López ha recordado la importancia del seguimiento de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la prevención del cáncer de piel con motivo del Día Europeo de Prevención del Cáncer de Piel, proclamado por la Unión Europea, que se celebrará mañana jueves 13 de junio. El Día Mundial tiene como objetivo “informar y concienciar a la población sobre la importancia de prevenir los tumores cutáneos”. El cáncer de piel es la forma más frecuente de tumor en todo el mundo, representando en torno al 50% de todos los casos que se diagnostican cada año en el planeta. En España se registran más de 6.000 nuevos casos cada año, aumentando su incidencia en torno al 7 por ciento anualmente. En la actualidad se distinguen dos tipos de cáncer de piel: melanoma (5% de los casos) y cáncer de piel no melanoma (95% de los casos), grupo este último en el que se engloban, entre otros, el carcinoma basocelular y el carcinoma espinocelular.

La Dra. María del Carmen López, directora de la Clínica Doctores López, “el melanoma solo representa el 5% de los cánceres de piel, pero es el causante del 90% de las muertes producidas por el cáncer de piel en todo el mundo”, quien añade que “el riesgo no es la vivir en una zona de playa en sí, sino la sobreexposición al sol, aunque en la playa, la dosis de la radiación acumulada es más elevada. Por este motivo hemos vuelto a poner en valor en un día tan importante como el Día Europeo de Prevención del Cáncer de Piel y las recomendaciones de la OMS”.

También agrega la Dra. López que “el principal factor de riesgo para el cáncer de piel es la radiación solar, concretamente la radiación ultravioleta (UV). Por tanto, el riesgo de desarrollar un tumor cutáneo es superior en las zonas con más horas de sol, como demuestra la mayor incidencia de melanoma (tres veces superior) en los archipiélagos y sur de la península frente al resto del país” “La mejor forma de prevenir el desarrollo de un cáncer de piel es evitar la exposición al sol en las horas en las que la radiación es más fuerte, sobre todo entre las 12,00 h. y las 16,00 h., y usar fotoprotectores solares adecuados”, explica la directora de la Clínica Doctores López. Es importante tener en cuenta el concepto de “prevención integral activa dónde no solo usaremos cremas de alta protección , que serán específicas para cada tipo de piel y lesión, puesto que muchas llevan incorporados principios activos específicos, como despigmentantes ante el melasma; además usaremos protector oral que contiene antioxidantes ( cit C, vit E, vit B3), asi como el polypodium leucotomos es un helecho que crece en ciertas regiones del Centro y Sudamérica, rico en polifenoles, entre otros, para ayudar a neutralizar los radicales libres", añade.

Ante la prevención del cáncer de piel el medico estético tiene un papel muy importante pues siempre se realiza un diagnóstico previo de toda lesión pigmentada para realizar el tratamiento adecuado, y es ahí donde se pueden detectar lesiones precancerosas y cancerosas.

La OMS recomienda las siguientes medidas para protegerse de la exposición excesiva a las radiaciones ultravioleta.

Limitar el tiempo que se pasa bajo el sol de mediodía.

Preferir la sombra.

Usar prendas protectoras, incluyendo un sombrero de ala ancha para proteger los ojos, el rostro y el cuello.

Usar gafas de sol cerradas a los lados que den una protección de 99% a 100% contra las radiaciones ultravioleta A y B.

En las zonas de la piel que no estén cubiertas por la ropa, untar abundantemente y renovar con frecuencia un filtro solar de amplio espectro con un factor de protección solar (FPS) de 30+. Los filtros solares no deben usarse con la idea de prolongar el tiempo que se pasa al sol y las personas que los usan para broncearse deben ser conscientes de la necesidad de limitar el tiempo que se exponen al sol.

Evitar las camas bronceadoras: el uso de estos aparatos antes de los 35 años se acompaña de un aumento del 75% del riesgo de melanoma maligno. Las camas y las lámparas bronceadoras no deberían usarse a menos que sea bajo supervisión médica. La OMS recomienda prohibir su uso en los menores de 18 años.

