Boca Juniors y una estafa internacional por valor de medio millón de euros

Es importante situar los hechos para poner en antecedentes a todos aquellos que no son futboleros. Enero de 2019, el mediocentro argentino Leandro Paredes aterriza en el Paris Saint Germain, uno de los equipos más poderosos del continente europeo, procedente del Zenit de San Petersburgo después de que el club francés desembolsara una cifra cercana a los 40 millones de euros. De esta cantidad, casi 1.3 millones le correspondían a Boca Juniors que habría de recibir en tres pagos.



Hasta aquí todo parece un movimiento más del mercado, ¿verdad? Sin embargo, el primero de estos pagos – valorado en 519.750,99 euros – nunca llegó a las arcas del equipo argentino a pesar de que el PSG ya había realizado y acreditado la transferencia. No obstante, esta seguía sin llegar. Tras analizar los documentos enviados por el club parisino, los dirigentes de Boca Juniors descubrieron que su dinero había pasado primero por una cuenta bancaria de Nueva York que pertenecía a una empresa mexicana llamada Vector Casa de Bolsa y que luego había sido enviado a México, esta vez a una cuenta bancaria de la compañía OM IT Solutions S.A. de C.V.



¿Cómo es posible? Parte de los correos provenientes de los mandatarios de Boca presentaban una ligera modificación – imperceptible a simple vista – respecto a los originales: el cambio de una letra en el dominio. Las instrucciones dadas desde las direcciones ficticias contenían datos falsos, lo que conllevó a la desaparición de este medio millón de euros. Según una de las versiones ofrecidas, uno de los estafadores habría accedido a la cuenta de correo electrónico de algún empleado de uno de los dos clubes y, de esta forma, habría conseguido toda la información necesaria para ejecutar la estafa.



¿Cómo podemos evitar caer en este tipo de estafas? Está claro que no nos encontramos ante un caso de estafa común, ya que los ciberdelincuentes lo tenían muy bien preparado. Ante esta situación, Kaspersky aconseja a todas las empresas a que organice formaciones a sus empleados para que, al menos, puedan conocer qué trucos utilizan los ciberdelincuentes.