El alquiler de autocaravanas en Barcelona: consejos y recomendaciones

Puede ser el punto de partida para realizar un recorrido por las bonitas playas de la Costa Brava así como para poner dirección a los Pirineos y disfrutar de la montaña. A lo largo de toda Cataluña hay numerosos campings con todo tipo de facilidades, por lo que alquilar una autocaravana en Barcelona es una decisión acertada para quienes quieran hacer turismo por la zona o simplemente para escapar durante unos días, pudiendo mirar tanto al mar como a la sierra.



En dirección norte desde Barcelona, a partir de Mataró, hay una amplia oferta de los mejores campings para quienes se decanten por un viaje de sol y playa. En muchas salidas de la carretera hay lugares para dejar la autocaravana y pasar unos días muy agradables disfrutando del agua del Mediterráneo. Es una buena elección para aquellos que busquen un trayecto cómodo, sobre todo si se va con niños, en el que tendrán a mano todas las facilidades. No es la única zona buena de la costa catalana para disfrutar unos días con familia o amigos. En dirección sur, cada vez más gente decide buscar alquiler de caravanas en Tarragona. Es una buena decisión, también si se viaja con niños, y tanto en La Pineda como en Salou o Cambrils hay campings con muchos servicios. Este viaje puede ser especial para los menores, que tienen la opción, si los papás lo permiten, de pasar uno o dos días en el mágico parque de Port Aventura.



Una opción más aventurera es adentrarse hacia el interior, en busca del aire fresco que llega de los Pirineros, y buscar alquiler de autocaravanas en Girona. Es un área con mucha naturaleza en la que se entra en contacto con la fauna y la flora de una forma muy especial, bajo el cobijo de un vehículo de este estilo. Se marca un itinerario, pero dejando mucho margen a la improvisación. Esta zona permite desviarse del recorrido en cualquier momento para ver refrescarse durante unas horas en un río cercano. Y si el tiempo se echa encima y anochece, siempre es posible encontrar algún rincón para aparcar la autocaravana y hacer noche. Es la ventaja de viajar así. Por otro lado, no hay que destacar la oferta del turismo de Barcelona y dedicar un par de días a conocer a fondo la ciudad, dejando el vehículo en algún punto habilitado en la periferia.



Calcular el espacio y el tipo de viaje

En función del tipo de viaje que se va a realizar se elije uno u otro modelo. Antes de alquilar el vehículo, es aconsejable saber cuánto espacio será necesario. Es fundamental el número de personas que van a viajar, ya que va ligado al número de camas que se necesitarán. No es lo mismo viajar en pareja o con familia. Y es muy importante buscar los complementos adecuados si se viaja con niños. El entorno de Barcelona ofrece muchas opciones para hacer rutas con los pequeños de la casa, ya que en un radio de 200 kilómetros se pueden encontrar numerosos atractivos, ya sea en interior o en la orilla del mar, para disfrutar con los pequeños. Por ello, es indispensable hacer un cálculo previo del espacio que se va a necesitar y a partir de ahí, buscar el mejor modelo.



También es importante saber la zona por donde se producirá el viaje. Es decir, prever si el alojamiento será en campings, así como los servicios que estos ofrecen, o si la idea es hacer una ruta más aventurera. En los lugares habilitados para acampada suele haber todo tipo de facilidades que no se encuentran si se deja la autocaravana en un aparcamiento convencional. En función de qué necesidades se tendrán cubiertas durante el trayecto, hay que aumentar o reducir las prestaciones del vehículo que se alquila. Hay campings cerca de Barcelona que incluyen servicios más propios de un complejo hotelero como oferta de restauración, gimnasio, pistas de fútbol y tenis o piscina. Además de un gran espacio para que descansen los adultos y jueguen los niños. Los más pequeños disfrutan a lo grande este tipo de viajes, ya que su aventura se completa cada noche durmiendo en una casa que la llevan “a cuestas” allá a dónde vayan.