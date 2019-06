El 40% de las ofertas de trabajo publicadas este año requiere nivel de idiomas, según Hexagone Comunicae

miércoles, 12 de junio de 2019, 13:35 h (CET) Según datos de Hexagone, consultora especializada en formación de idiomas para empresa, el 40% de las ofertas publicadas den portales de empleo y redes sociales requieren de nivel alto de idiomas Las empresas exigen tener un alto nivel tanto en oral como escrito. Cada vez son más las que solicitan pruebas de nivel a consultorías de formación de idiomas. Estas pruebas han aumentado este año un 24% respecto a 2018.

Según Hexagone el 93% de las ofertas empleadas este año exigen inglés mientras que el 7,9% exigen alemán y el 7,5% francés. Portugués (1%) e italiano (0,7%) son las lenguas menos solicitadas por las empresas españolas.

Gaëlle Schaefer, directora de Hexagone explica, “hemos observado como cada vez hay más alta demanda de cualidades técnicas pero cada vez más nivel de idiomas. De hecho es muy común en muchas ofertas de empleo la búsqueda de perfiles profesionales especializados con alto nivel de idiomas especializados”.

Idiomas para trabajar en la UE

Los idiomas se han convertido en una oportunidad para buscar empleo en Europa. Desde Hexagone se estima que existen cerca de 1 millón de ofertas de trabajo.

Según los datos de la consultora, tres de cada cuatro ofertas de empleo publicadas en la unión europea se concentran en Alemania, Francia y Reino Unido. Es por este motivo que los idiomas más exigido sean el inglés, el alemán y el francés. Son estos idiomas los que más pruebas de nivel exigen las empresas.

Las ofertas de empleo de Alemania, Francia y Reino Unido suponen el 74,6% del casi millón de empleos disponibles en los 30 países.

Cada vez se demanda más formación profesional impartida en otro idioma

Por otro lado desde los centros de formación como universidades y otras instituciones educativas, cada vez es más habitual encontrar cursos en los que las materias se imparten en el segundo idioma con el fin de que los alumnos se adapten y aprendan antes los conocimientos en ese idioma.

El hecho de haber cursado este tipo de estudios abre también al alumno un amplio abanico de posibilidades, pues le permite no solo una mayor probabilidad de conseguir empleo en España, sino también fuera de sus fronteras.

Pruebas de nivel exigidas

Las solicitudes de pruebas de nivel de idiomas han crecido en el último año un 47% por parte de las empresas. “Cada vez se piden realizar más pruebas de nivel a posibles candidatos. Estas pruebas valoran tanto la parte oral como escrita y además se centran en algunos aspectos concretos como la especialización profesional”, explica Gaëlle Schaefer.

“Respecto a los certificados internacionales se buscan aquellos que entren en el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCERL) que es el referente para medir estas habilidades lingüísticas”, explica la directora de Hexagone.

En este sentido, las titulaciones más solicitadas en empresa en España son las pruebas multinivel TOEIC y el BULATS para el inglés. Se trata de certificaciones de dos años de duración y reconocidas en la mayoría de países como prueba de nivel de calidad.

Para demostrar el nivel de conocimientos de francés, los certificados de nivel más solicitados por las empresas son el TCF y el TFI. En chino el título oficial es el HSK.

Acerca de Hexagone

Hexagone es una consultora de formación de idiomas especializada en cursos a empresas con 15 años de experiencia en el mundo empresarial formando a grandes multinacionales, empresas y PYMES por todo el país.

Además de impartir cursos de inglés, ofrece otros cursos como el Francés, Alemán, Portugués, Chino, Japonés etc.

Entre sus servicios, aunque destaca la formación de idiomas para empresas también ofrecen todo un abanico de soluciones relacionadas con los idiomas: Traducción, interpretación, pruebas de nivel, auditoría de idiomas, cursos en el extranjero, elearning etc.

