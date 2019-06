ECMO: una técnica de rescate que permite ganar tiempo y mejora la supervivencia Es muy importante su colocación precoz en todas sus indicaciones ya que la supervivencia mejora cuando antes se inicia Francisco Acedo

miércoles, 12 de junio de 2019, 15:05 h (CET) La ECMO es un sistema de asistencia mecánica circulatoria y respiratoria capaz de proporcionar soporte cardíaco y respiratorio, durante un periodo de días o semanas, en la insuficiencia cardíaca o respiratoria refractaria al tratamiento convencional. Puede emplearse como puente a la recuperación, como puente al trasplante cardíaco, o como puente a un dispositivo de asistencia ventricular de largo plazo. En caso de asistencia respiratoria se ha utilizado como puente a la recuperación pulmonar o al trasplante pulmonar.



Es un dispositivo de complejo manejo y en el que es imprescindible el trabajo en equipo para obtener buenos resultados. Aunque el paciente se encuentre en una UCI es indispensable la colaboración de otras especialidades sobre todo cirugía cardíaca, cirugía vascular y cardiología. Otro punto muy importante es la labor de enfermería de UCI que pasa 24 horas con el paciente con ECMO y debe estar formada y entrenada en esta técnica para prevenir complicaciones y, en el caso que aparecieran, saberlas detectar de forma precoz y actuar con rapidez.



“La ECMO permite ganar tiempo a que llegue el corazón o los pulmones a las personas que están en lista de espera de trasplante. Además permite que los pacientes lleguen en mejores condiciones al mismo gracias al soporte cardio-respiratorio o únicamente respiratorio dependiendo de la patología por la que precisó la colocación de una ECMO, comenta la Dra. María Paz Fuset Cabanes, Coordinadora de la Línea de ECMO cardíaco de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC).



Es muy importante su colocación precoz en todas sus indicaciones ya que la supervivencia mejora cuando antes se inicia, siempre y cuando se hayan optimizado previamente todas las medidas terapéuticas pertinentes en cada caso. “La ECMO no es el primer eslabón terapéutico, es una técnica de rescate cuando todas las medidas fallan, pero tampoco se debe colocar en situaciones pre-mortem ya que la supervivencia es nula. Esta técnica debe de estar presente en los algoritmos terapéuticos y reconocer de forma temprana los pacientes que, en el caso que las medidas habituales no fueran efectivas, serían candidatos a la ECMO”, añade la Dra. Fuset Cabanes.



La supervivencia con la ECMO está condicionada al número de casos/año, así como a la formación y experiencia de los mismos. En centros de referencia con experiencia podemos hablar de una supervivencia del 55% en pacientes con problemas cardíacos y del 70% en pacientes con problemas respiratorios.



La colocación de ECMO puede realizarse en diferentes escenarios: en una UCI con programa de ECMO, en una parada cardiaca en la calle, o en un hospital que no dispone de la técnica pero tiene un paciente candidato a la misma. “Son procedimientos similares sólo se diferencian en el lugar donde se coloque la ECMO. La diferencia radica en las demoras que se pueden producir en el caso que la parada ocurra en la calle. En España estamos en fase se crear unos protocolos para esta indicación de ECMO y comprobar si es un programa factible con los medios sanitarios actuales”, declara la Coordinadora de Línea ECMO de la SEMICYUC.



En caso de traslado con ECMO hay dos puntos claves a diferenciar:

1. El paciente se encuentra en un centro que no dispone de ECMO. En este caso el centro de referencia se traslada con el personal sanitario y el material donde está el paciente, coloca allí la ECMO y con el dispositivo se traslada. En este hospital es donde al paciente se le podrá garantizar una mayor supervivencia ya que los centros de referencia ECMO disponen de personal cualificado y entrenado en la técnica así como los medios para tratar posibles complicaciones



2. El paciente es candidato a un trasplante, está en un centro que dispone de ECMO pero sin posibilidad de trasplante. El procedimiento en este caso es colocar la ECMO y tras conseguir estabilidad clínica se traslada con el dispositivo a su centro de referencia para trasplante cardíaco o pulmonar y esperará allí a que llegue el donante y pueda ser trasplantado.



El transporte es seguro y factible. Hay hospitales que desde 2009 realizan estos traslados con éxito. “ En el Hospital La Fe se han realizado más de 80. También hay otros centros que posteriormente crearon sus programas de transporte como puede ser el Hospital De Cruces, en Bilbao, o el de la Arrixaca, en Murcia. Afortunadamente cada vez hay más centros que están empezando con estos programas de ECMO móvil, con muy buenos resultados, como ha ocurrido recientemente entre hospital de Son Espases y Vall d'Hebrón. Con estos programas de transporte inter-hospitalario garantizamos la equidad de tratamiento a toda la población independientemente de dónde viva o dónde se encuentre ingresado. Un dato importante, también, es que la indicación de ECMO como preservación de órganos en el donante ha crecido de forma exponencial en el último año”, comenta la Dra. Fuset.



Hace pocos meses la SEMICYUC publicó las Recomendaciones ECMO con la intención de ayudar a los centros a realizar sus protocolos y a empezar un programa de ECMO. Están sirviendo para unificar criterios de indicaciones y para empezar a crear centros de referencia y optimizar los resultados.



“Esta técnica se va a convertir en parte de un algoritmo de tratamiento en ciertas patologías en nuestras UCI. En nuestro país deberíamos determinar claramente cuáles son los centros de referencia y crear las ayudas pertinentes entre comunidades autónomas para facilitar el acceso de la técnica a toda la población. Habrá que diseñar qué áreas geográficas dependen de cada hospital para crear los diversos programas de transporte. También debemos estudiar la indicación de la ECMO en la parada cardíaca extra-hospitalaria y ver si es factible y rentable la creación de estos programas”, concluye la Dra. María Paz Fuset Cabanes



La ECMO tiene un lugar importante durante el LIV Congreso Nacional. Se impartirán talleres prácticos, con simuladores, con los que los congresistas podrán realizar acciones prácticas y perfeccionar la técnica.

