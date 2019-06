mediQuo explica por qué los amores de verano son tan intensos

El 83% de los solteros españoles reconoce estar abierto a un amor de verano y el 70% afirma haber mantenido un affaire durante sus vacaciones estivales. Paula Rueda, psicóloga de mediQuo -el chat médico 24/7 donde consultar directamente con médicos y especialistas de la salud-, explica que este enamoramiento fugaz se presenta por la unión de muchos factores, entre los que destaca la libertad Se acerca el buen tiempo, las vacaciones y el tan esperado verano, para algunos la mejor época del año, pues en ella todo acompaña: las buenas temperaturas, los días libres y los amigos. Cuando llegan las vacaciones, la mayoría planifica meticulosamente sus actividades para aprovechar y disfrutar al máximo el tiempo libre, comenzando la temporada veraniega con una alta predisposición a exprimir y sacar partido de cada día sin excepción.

"¿Qué sucede entonces con el amor y las relaciones?" "¿Qué nos pasa cuando conocemos a esa persona especial?" "¿Nos volvemos locos de amor o es solo lujuria desenfrenada?" "¿A qué se debe tanta intensidad?"

Todo el mundo recuerda películas como Dirty Dancing o Grease, donde un amor de verano acaba con todos sus protagonistas felices y comiendo perdices. Pero '¿qué pasa en la vida real?'

Según un estudio realizado por la antigua app de citas Groopify, el 83% de los solteros españoles reconoce estar abierto a un amor de verano y el 70% afirma haber mantenido un affaire durante sus vacaciones estivales.

Paula Rueda, psicóloga de mediQuo -el chat médico 24/7 donde consultar directamente con médicos y especialistas de la salud-, explica que este enamoramiento fugaz se presenta por la unión de muchos factores, en los que la libertad juega un papel fundamental. "El sentirnos libres de estrés y de las preocupaciones del día a día, unido a la apertura mental con la que conocemos a nuevas personas, sin juicios ni pretensiones, es un factor que nos puede llevar a sentir de forma intensa esa nueva y excitante relación", explica Rueda.

Por otro lado, el pensar solamente en el aquí y ahora, poniendo en práctica el famoso lema ‘Carpe Diem’, también contribuye a que se disfrute mucho más de este nuevo amor, con el cuál no hay ninguna pretensión futura sino solamente aprovechar al máximo el tiempo juntos.

Y aunque también existen factores más evidentes, como el descanso, las horas de luz y la consecuente escasez de ropa, la psicóloga afirma que "es esta particular característica de estos amores de verano la que los hacen tan increíbles y poco repetibles".

Lamentablemente, al volver nuevamente a la rutina del día a día, al trabajo y los quehaceres habituales, por lo general ese amor se desvanece. Incluso es habitual no volver a ver a esa persona. El hecho de que funcionase y fuese tan espectacular viene en gran parte motivado por su carácter excepcional, no rutinario y su limitación en el tiempo.

Para Paula Rueda, "disfrutar del momento es la clave, dejarse llevar y aprovechar esos pocos días que tenemos libres. Si un amor de verano nos sorprende, aunque sea breve, no deja de ser una experiencia maravillosa". Lo importante es no cerrarse a esa estrella fugaz, pues es posible que se quede para iluminarnos durante mucho tiempo más y, si es así, abrirse y dejarse llevar por el amor. ‘Love is in the air’.