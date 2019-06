La Fundación Adecco invierte 300.000 euros en becas para ayudar a estudiantes con discapacidad Comunicae

martes, 11 de junio de 2019, 17:52 h (CET) El objetivo de estas becas es impulsar la formación superior y de calidad de las personas con discapacidad con el fin de favorecer su futura incorporación al mercado laboral. El plazo de inscripción estará abierto desde el 11 de junio hasta el 30 de septiembre de 2019 La Fundación Adecco ha abierto el plazo de solicitud de becas para estudiantes de formación profesional y universitarios con discapacidad entre 16 y 30 años. Permanecerá abierta la convocatoria desde el 11 de junio hasta el 30 de septiembre de 2019. En esta edición se van a destinar 300.000 euros en becas para el curso 2019-2020, 100.000 euros más que en la edición del año 2018 que se entregaron 130 becas de un total de 818 solicitudes.

Esta convocatoria se enmarca en el proyecto #EmpleoParaTodos, que la Fundación Adecco lleva a cabo junto con más de 400 empresas comprometidas con la inclusión laboral de personas con discapacidad. El objetivo de las becas es promover la formación cualificada de los jóvenes con discapacidad para que en un futuro puedan acceder al mercado laboral de manera normalizada y en igualdad de condiciones.

Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco ha declarado que “las personas con discapacidad se encuentran con muchas más dificultades y barreras para acceder al mercado laboral y uno de los motivos más comunes es su falta de formación. Con estas becas queremos dar un impulso a sus estudios y a su inclusión laboral en la empresa ordinaria, en un entorno cambiante que presenta nuevos retos y requiere nuevas habilidades. Queremos que sientan que la sociedad apuesta por ellas y que les sirva como estímulo para seguir estudiando.”

Por otro lado, Ana Terrazas, estudiante con discapacidad de Administración y Dirección de Empresas y beneficiaria de la Convocatoria de becas de la Fundación Adecco del año pasado,ha afirmado que "los estudiantes que recibimos las becas tenemos un aliciente para hacerlo mucho mejor. La discapacidad suele conllevar muchos gastos extras que a veces conducen a no poder costear los estudios, por lo que este tipo de becas son una garantía para poder tener una carrera profesional".

La convocatoria incluye 6 modalidades de becas:

Beca de Movilidad Internacional

Beca de Grado

Beca de Máster

Beca de FP: Ciclo de Grado Superior y Grado Medio

Beca de Inglés

Beca de Estancia en países anglosajones. Todas aquellas personas que cumplan con los requisitos de las becas podrán conocer todos los detalles y enviar su candidatura a través de la web: www.fundacionadecco.org

Campaña dirigida a los jóvenes de entre 16 y 30 años

Para dar a conocer esta convocatoria la Fundación Adecco ha diseñado una campaña de comunicación protagonizada por Desirée Vila, deportista paralímpica, Juan Manuel Montilla, “El Langui”, y la colaboradora y guionista de los 40 principales Carolina Iglesias. Representando a 3 generaciones diferentes hablan de lo que les “mola a los jóvenes” y de cómo las personas con discapacidad persiguen lo mismo que los demás, “aprender movidas nuevas”.

Con humor y tratando de trasladar un mensaje que ayude a normalizar la discapacidad, el claim principal de la campaña dice: “si lo que te mola es aprender movidas nuevas: estudia hijo, estudia”.

Sobre Fundación Adecco

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la responsabilidad social que asume la firma Adecco como líder mundial en la gestión de recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

La Fundación Adecco lleva a cabo programas de integración laboral para: personas con discapacidad, hombres y mujeres de +45 años parados de larga duración, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género y otros grupos en riesgo de exclusión.

