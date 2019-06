El realizador jienense Mario García Prados, gana el premio del público del Festival de Manos Unidas 2019

Se hace con el premio por segundo año consecutivo, con su spot "Talk is Easy" entre más de 130 trabajos seleccionados de todo el mundo Desde hace diez años Manos Unidas organiza el festival Clipmetrajes, una actividad de Educación para el Desarrollo, que tiene como objetivo promover la conciencia social y el compromiso. En esta X edición puso su objetivo en el cumplimiento de los Derechos Humanos, haciendo hincapié en igualdad entre hombres y mujeres.

El realizador jienense Mario García Prados, se hizo con el premio popular por segundo año consecutivo por su spot "Talk is Easy" entre más de 130 trabajos seleccionados de todo el mundo. En este nuevo trabajo muestra "la desigualdad de genero en las altas esferas del poder político y la tremenda hipocresía del sistema" Como ya hiciera en su anterior trabajo premiado en 2018, "This is reality" el realizador aboga por la implicación activa y la educación como las armas imprescindibles para cambiar las cosas.

"La educación es la base para crear una sociedad justa e igualitaria, si queremos ver un cambio real, es imprescindible el compromiso de todos en el día a día. Porque las palabras sin acciones que las acompañen no sirven de nada", comentó el autor.

Acerca de Mario García Prados

Emprendedor con 15 años de experiencia en el sector audiovisual, start-up, marketing y desarrollo de negocios digitales. Diplomado en comunicación y dirección cinematográfica por el NIC-Instituto del cine de Madrid, cuenta entre sus logros con multitud de premios y selecciones en festivales nacionales e internacionales como: premios del Cine Andaluz 2014-Asecan, (Cortometraje "Therion" ) XXIII Semana de Cine Fantástico de San Sebastián, Odense International Film Festival, (único festival de Dinamarca que preselecciona al ganador para Oscar). Los Ángeles Horror and Sci-fi Film Festival, etc. Listado completo.

Como emprendedor tecnológico, es co-founder de iCommunity Labs, la primera plataforma de blockchain as a service de España, Welov Labs y Scifilms.es