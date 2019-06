Mediastartups celebra su 10ª edición el próximo 27 de junio en Alcobendas centrándose en la sostenibilidad

Mediastartups celebra su 10ª edición el próximo 27 de junio en el Centro de Arte de Alcobendas. En esta ocasión la sostenibilidad jugará un papel muy importante. Juanma Romero, presentador de Emprende de TVE y Alejandro Vesga, director de la revista emprendedores estarán entre los asistentes al evento Mediastartups Alcobendas (entradas ya a la venta), el mayor encuentro de emprendedores, startups, periodistas y medios de comunicación del mundo celebrará el próximo 27 de junio de 10:30 a 22:30 horas, su décima edición en el Centro de Arte de Alcobendas. En esta ocasión, la sostenibilidad será la protagonista del evento.

Con la celebración de MediaStartups Alcobendas, el mayor encuentro entre emprendedores, startups, periodistas y medios de comunicación llega a su décima edición en todo el mundo, reuniendo a emprendedores y startups con un objetivo en común: conocer la mejor forma de dar a conocer su proyecto ante los periodistas y medios de comunicación. Además de en Madrid y Alcobendas, en territorio nacional MediaStartups ha llegado a ciudades como Tenerife, Valencia y Barcelona, dando también el salto internacional a Lima (Perú) y Bogotá (Colombia) este 2019.

El evento, que tendrá lugar en el Centro de Arte de la localidad madrileña, contará con más de 70 speakers, 60 periodistas, 20 medios de comunicación y una decena de programas realizándose insitu, la mayoría de ellos de radio. Dos grandes referentes del periodismo como Juanma Romero, presentador del programa Emprende de TVE y Alejandro Vesga, director de la revista Emprendedores, estarán entre los asistentes a Mediastartups Alcobendas.

En esta nueva edición MediaStartups se centra en la sostenibilidad dando cabida no solo a proyectos emprendedores centrados en este ámbito sino también contando con la opinión de periodistas y expertos en RSC y cuenta también con dos novedades, un speed dating de periodistas y emprendedores juniors, con una duración de 50 minutos y una mesa redonda one to one, entre periodistas y startups consolidadas.

A estas dos mesas se les suman, “la televisión, el show”, “Impactos sostenibles” y “Emprendedoras vs. Periodistas”, la mesa redonda más famosa de MediaStartups, en esta edición protagonizada por mujeres. Talleres sobre cómo contactar con los periodistas, de radio, de networking, de digitalización, de organización de eventos o de voz; serán parte del contenido de este encuentro que espera una asistencias de más de 600 personas. “Para nosotros es un auténtico placer volver a Alcobendas y cerrar así un magnífico curso 2019 para MediaStartups. Como en cada una de las ediciones celebradas en la localidad, nuestro principal objetivo es que emprendedores y periodistas se conozcan y puedan crear la unión perfecta”, afirma Nieto.

Los emprendedores que quieran asistir a este gran encuentro con medios de comunicación ya pueden adquirir su entrada para los diferentes espacios, siendo gratuito el acceso al Auditorio Paco de Lucía donde tendrán lugar las principales mesas redondas.

Sobre MediaStartups

MediaStartups es el mayor encuentro de emprendedores, startups, periodistas y medios de comunicación. Nacido en el año 2016, este evento nace por la necesidad que tienen emprendedores y startups de darse a conocer. Tras tres ediciones en la Comunidad de Madrid, el encuentro ya ha pasado en España por Valencia y Tenerife. Se ha internacionalizado en las ciudades de Lima y Bogotá.