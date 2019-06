Salerm 21, el acondicionador más vendido e imprescindible en la bolsa de la playa este verano Comunicae

martes, 11 de junio de 2019, 16:44 h (CET) Salerm 21, el icónico producto de Salerm Cosmetics y el acondicionador más vendido, es el imprescindible que toda bolsa de playa tiene que tener este verano, recomiendan. Su fórmula basada en proteínas de seda llega hasta la médula del cabello, cuidando y reavivándolo desde el primer uso. Salerm 21 proporciona brillo y vida a los cabellos y los protege frente agentes externos como el sol, cloro, salitre o calor Es el producto ideal para presumir de un cabello hidratado y con brillo gracias a la acción de Salerm 21.

Los beneficios de Salerm 21 para el cabello

Aporta hidratación incluso en cabellos muy secos, repara y nutre el cabello dañado, previene y repara las puntas abiertas, con protección térmica para secadores y planchas, previene las roturas del cabello, desenreda y facilita el peinado, aporta brillo, cabello suave y sedoso y controla el encrespamiento.

En cuanto a su uso: como hidratante, tras el lavado, aplicar una avellana de Salerm 21 repartida por todo el cabello. Insistir en puntas y zonas castigadas. No es necesario enjuagar; como mascarilla en cabellos muy castigados, aplicar entre 5 y 10 ml, dejar 5 minutos, enjuagar y peinar y como protector, para evitar roturas del cabello por enredos. Aplicar una avellana en seco y peinar.

La familia de productos de Salerm 21 se completa con un champú formulado con ácido hialurónico, un iluminador capilar, y Salerm 21 express y Salerm 21 BiPhase.

El champú, además de limpiar y acondicionar, proporcionará una hidratación extra para aquellos cabellos secos y dañados, estimula la regeneración de la dermis y rejuvenece el cabello, gracias a su formulación con ácido hialurónico. Hasta ahora este tipo de producto solo se usaba para cosmética facial, pero diversos estudios científicos ha determinado que usado para el cabello proporciona las mismas cualidades que sobre la piel. Otra de las cualidades de este revolucionario champú es que no contiene parabenos.

Salerm 21 Express en esencia es como el original, pero actualizado, además de su cómoda aplicación mediante pulverizador. Es un acondicionador que se puede utilizar enjuagándose el cabello o no. Aparte de las propiedades tradicionales de Salerm 21 como una reparación del cabello dañado, hidratación máxima, control del encrespamiento, aporte de cuerpo y volumen, el express lleva protector de planchas y secadores, filtro que protege de los rayos solares y efecto antiedad. También, el Salerm 21 Express se puede dejar sobre el cabello entre lavados, porque actúa sobre la fibra sin que ensucie y apelmace.

El iluminador capilar de la línea Salerm 21 se llama 21 Finish y, aparte de iluminar y dar brillo natural cabello, le da sedosidad y suavidad, lo que hace que el peinado sea mucho más fácil y sin tirones, sobre todo para aquellas melenas más largas. Incluso en aquellos cabellos recién lavados y húmedos facilitará el paso del cepillo, debido a sus características lubricantes. Y, de la misma forma que resto de productos de la familia, Finish tiene efecto reparador, tanto en la cutícula como en otras capas del cabello.

PVPR Salerm 21: 18 euros

PVR champú: 15 euros

PVPR Salerm 21 Express: 15,24

PVPR Finish Salerm 21: 27 euros

