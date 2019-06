Los fotógrafos profesionales ante las nuevas tecnologías

Con la llegada de la era digital y las nuevas tecnologías, ha cambiado de modo drástico todo lo relacionado con la fotografía, el modo de acceder a ella, su consumo y mucho más. Pero en una sociedad en la que el móvil es el vehículo estrella para hacer fotografías, los fotógrafos profesionales siguen teniendo cabida porque la profesionalidad importa y es necesaria.



Estamos viviendo la confusión propia de los primeros tiempos de la era digital en la que parece que se pueda decir que todos somos fotógrafos, pero es indudable que es mucho el espacio que separa a un fotógrafo profesional de uno circunstancial o amateur. Por ello, no se pueden dejar en manos de fotógrafos causales los reportajes fotográficos importantes de la vida como los de bodas, comuniones o bautizos, como tampoco puede hacer cualquiera el trabajo fotográfico para campañas publicitarias, desde flyers a spots televisivos.



Álbumes fotográficos digitales, al alcance de los usuarios online

Los álbumes fotográficos digitales son una de las herramientas que usan los fotógrafos profesionales para entregar a sus clientes las fotos del evento, sin embargo los clientes, además de presentaciones digitales de las fotos, también las quieren en papel impreso, dado que nada se puede comparar a la experiencia sensorial de contemplar una fotografía impresa.



Los laboratorios ya están en el mundo online. Basta con realizar un reportaje fotográfico y subir las fotos a la página web del laboratorio. Sólo basta un registro previo para que el trabajo sea supervisado por expertos, y para que éstos realicen una impresión de alta calidad o desarrollen un álbum fotográfico digital. El resultado final se manda al cliente vía online o por correo normal. De este modo nos aseguramos contar con buenos trabajos que serán recuerdos para toda la vida.



Reivindicar la profesionalidad y el rol de los fotógrafos

La profesionalidad en fotografía se adquiere a través de la experiencia y de los estudios. Hay que invertir dinero en el material, porque a nivel profesional no todo vale. Un fotógrafo profesional deberá de contar con una web a su altura y con un plan de marketing digital que le respalde para darse a conocer.



Reivindicar la profesionalidad en todos los ámbitos es algo que nos afecta a todos.



No hay duda que con la era digital la fotografía se ha democratizado hasta tal punto que parece haber apartado de escena a los fotógrafos profesionales, pero el hecho de que todo el mundo tenga a mano un vehículo para hacer fotografías, no es ningún indicador de la calidad de éstas.



En eventos como bodas y comuniones, los fotógrafos profesionales son capaces de captar momentos especiales. Factores como la luz o el ángulo de la toma son fundamentales para un buen trabajo, y es que la fotografía es una arte que requiere de mucha técnica.



Escoger a buenos profesionales que se ajusten al presupuesto

Para los que tengan dudas sobre qué fotógrafo contratar para que dé testimonio de un evento, no hay que fiarse de opiniones sino de su portafolios de trabajo. Esta es la mejor garantía de su profesionalidad. Hay que escoger al que más nos guste pero también habrá que tener en cuenta el presupuesto.



Si se quiere ajustar lo máximo posible, se puede realizar una lista de las fotos que se quieran tener, esta lista también le servirá al fotógrafo con el que hay que hablar antes de realizar reportajes vivenciales, como los de boda o de comunión, para comunicarle las peculiaridades.



Las nuevas tecnologías han conseguido poner en duda la necesidad de estos profesionales, porque hoy en día “todos somos fotógrafos”, pero no hay que caer en éste error que ha hecho mucho daño al sector, y hay que volver a dar a los profesionales la importancia y el protagonismo que se merecen.