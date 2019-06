CityMe presenta a Rafa, el hombre virtual que guía a los turistas por los lugares imprescindibles de Sevilla Comunicae

martes, 11 de junio de 2019, 15:24 h (CET) Como si fuera una persona real que camina junto al visitante, a través de la app Rafa va contando, en formato de audio, las curiosidades vinculadas a cada punto de interés La app turística CityMe ha llegado a Sevilla. Se trata de un software de turismo virtual que representa una innovadora evolución conceptual respecto a las tradicionales guías de viaje que los visitantes consultan antes de llegar a una nueva ciudad. Ahora, esa información se convierte en voz, y una persona virtual, a modo de guía local, se la va contando al usuario mientras recorre sus calles, orientando sus pasos hacia los principales puntos de interés turístico y contándole las curiosidades que les rodean.

En el caso de Sevilla, el guía turístico virtual se llama Rafa, y es un hombre joven, moderno y de estilo desenfadado, gran conocedor de la historia de la ciudad. Con Rafa, el visitante podrá descubrir las anécdotas y las características más destacadas de más de 500 lugares imprescindibles de la capital andaluza, desde calles y monumentos hasta tiendas, bares y restaurantes que, por algún motivo especial, merece la pena conocer.

Gracias a Rafa, tanto el turista como el residente de Sevilla que siente curiosidad por su ciudad pueden descubrir que la calle Mariscal, con sus 101 cm de anchura, es la más estrecha de la ciudad; o la leyenda del azulejo de Niculoso Pisano (C/ Pureza con Vázquez de Leca, 1), que tuvo que ser restaurado después de sufrir las patadas de todas las solteras de Triana. Se decía que, para encontrar marido, había que honrar al hombre que estaba allí enterrado con siete patadas a su tumba. Este hombre fue un esclavo, El Negro, que al llegar desde América a Sevilla adoptó el nombre de Íñigo López.

La llegada de CityMe a Sevilla se produce de forma simultánea a su presentación en Barcelona, donde en este caso será Laia la guía virtual que oriente a los visitantes en sus recorridos por la ciudad. Y ambos siguen los pasos del pionero, Jose, el guía virtual de Madrid, donde la aplicación lleva funcionando desde 2016.

Una app donde los contenidos cobran vida propia

Su fundador es Guido Schinocca, un argentino que salió de su país hace 15 años y desde entonces ha estado viajando por todo el mundo, llegando a ciudades desconocidas donde, para conocer sus secretos, necesitaba contratar un guía local o investigar en Internet. De su propia experiencia nació la idea de crear CityMe, una app que hace las veces de un guía local para el que la ciudad no tiene secretos, y que acompaña al turista desde su propio smartphone para desvelárselos.

"Las apps están dando la vuelta a la forma en que vivimos el turismo, ofreciendo una experiencia de usuario diferente, mucho más práctica y acorde con los tiempos en que vivimos. El turista cuenta con Uber para moverse por la ciudad, con Airbnb para alojarse en ella, con Blablacar para desplazarse de una ciudad a otra, etc. Y nuestro objetivo es que, a partir de ahora, CityMe sea su herramienta de referencia para conocer los puntos de interés de cada ciudad", explica Guido Schinocca.

Detrás de CityMe hay un equipo formado por 15 profesionales especializados en áreas como periodismo, animación, diseño, locución, programación, etc., que se encargan de investigar los lugares más relevantes de cada ciudad y darles forma de contenido para la app. En cuanto a los guías turísticos, están inspirados en personas reales autóctonas de cada ciudad, con su aspecto físico, sus gestos y su acento, y es su propia voz la que explica al turista cada detalle de cada lugar a visitar, tanto en castellano como en inglés.

La app está disponible para iOS y Android. En ella el usuario puede encontrar de momento los guías virtuales de Sevilla, Madrid y Barcelona, y está previsto su lanzamiento en Valencia y Bilbao antes de finales de 2019. Su objetivo a partir de 2020 es iniciar su internacionalización, creando guías virtuales para las principales ciudades de otros países, comenzando por Londres, Tokio, Roma, Nueva York o París.

CityMe cuenta con una versión gratuita con la que es posible acceder a los puntos de interés de uno de los cinco barrios en que se divide cada ciudad, y una versión premium con un coste de 3,49 euros para poder descubrirla en su totalidad.

