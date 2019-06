Travel Work abre las puertas a un destino exótico, con una experiencia laboral, por su 25º aniversario Comunicae

martes, 11 de junio de 2019, 15:28 h (CET) Travel Work ha decidido realizar un sorteo que abre las puertas a una experiencia única y que supone toda una aventura en Isla Mauricio o a China En el mes de junio suenan las campanas para la época de cierre del curso académico y muchos jóvenes y estudiantes se plantean qué hacer durante la siguiente temporada. Ante esta situación, se realizan preguntas corrientes como ‘¿Estar un tiempo estudiando en el extranjero? ¿Prácticas en un país nuevo y por conocer?

Para asegurar la respuesta a estas preguntas, lo mejor es disponer de contactos que puedan organizar detalles como el traslado y asesoramiento personalizado durante toda la estancia en un nuevo destino. De esta manera, podrá informarse sobre cómo acceder a una oferta de estudios o conocer los detalles para poder inscribirse en un programa de prácticas. Es aquí donde cobra especial relevancia el trabajo de una empresa como Travel Work, que ya ha encaminado a miles de jóvenes a cumplir su objetivo de vivir nuevas experiencias laborales más allá de nuestras fronteras.

¿Cómo puede conseguirse hacer realidad un proyecto de estas características? Con motivo de su 25º aniversario, Travel Work ha decidido realizar un sorteo que, junto al descuento de todos los gastos de tramitación por parte del equipo, abre las puertas a una experiencia única y que supone toda una aventura en un destino lejano: la posibilidad de escoger un programa gratuito en Isla Mauricio o a China.

Destino: China

En el caso de China, el premiado se encontrará con una estancia de seis meses en alguna de las principales ciudades de esta potencia mundial, como Pekín, Shanghái o Hangzhou. Especialmente interesados en personas de nacionalidad europea y buen nivel de inglés, China es un lugar que no deja indiferente: “Es un país que consigue que la gente se enamore y quede atrapado por su encanto”, explica la directora y fundadora de Travel Work, Eva Sabater.

En su búsqueda por el talento, China ofrece opciones de prácticas como Customer Service en grandes hoteles o como profesor ayudante en las universidades, colaborando en áreas como la enseñanza de inglés. “El que conozca China y su mercado, cultura o idioma, tendrá una ventaja diferenciadora en el futuro”, añade Sabater sobre un destino perfecto para los interesados que tengan entre 18 y 29 años y un buen nivel de inglés.

Destino: Isla Mauricio

La otra opción transportará al ganador durante tres o seis meses hasta el océano Índico: a la remota Isla Mauricio, un lugar paradisíaco con una gran economía que atrae a muchas de las grandes empresas de todo el mundo que buscan tener presencia en este lugar.

Mauricio es un destino ideal para aquellas personas que quieran realizar prácticas a lo largo de sus estudios o una vez terminados, y que busquen mejorar en aquellas áreas que más les interesa. De esta manera, desde Travel Work ya han organizado programas para ingenieros, arquitectos, abogados, profesores, estudiantes de bellas artes, y otras muchas disciplinas. “En Isla Mauricio cualquier carrera académica tendrá una opción muy interesante que desarrollar y un ambiente inmejorable”, puntualiza Sabater.



Cualquiera de las opciones garantiza una nueva experiencia en un contexto único y particular, que permitirá ampliar el conocimiento y enriquecerá al ganador tanto a nivel personal como profesional.

