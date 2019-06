Riot Games anuncia un nuevo modo de juego para League of Legends, "TÁCTICAS MAESTRAS" Comunicae

martes, 11 de junio de 2019, 15:35 h (CET) Los creadores del popular juego de PC revelan su nuevo modo de estrategia por turnos Riot Games, la desarrolladora y distribuidora de League of Legends, ha anunciado hoy "Tácticas maestras" (TM), un nuevo modo de juego que supone la incursión de Riot en el terreno de los juegos de combate automático por turnos. TM estará disponible para los jugadores de todo el mundo a partir del 25 de junio de 2019.

TM es un modo de juego de League of Legends en el que ocho jugadores se enfrentan en batallas 1 contra 1 hasta que solo queda uno. La victoria se alcanza eligiendo estratégicamente la mejor combinación de campeones de entre una selección aleatoria, mejorando a las tropas con objetos y estableciendo formaciones de combate adecuadas para cada situación. El objetivo de Riot con este modo de juego, basado en el popular género de los combates automáticos, es ofrecer una experiencia de juego divertida y profunda para todo tipo de jugadores, desde los competidores más acérrimos hasta los jugadores casuales y sociales.

"Nuestra filosofía es ofrecer todo lo posible a nuestros jugadores y fans, desde actualizar el juego cada dos semanas hasta crear eventos de temporada y modos de juego", dijo Richard Henkel, jefe de producto de TM. "Hemos detectado el enorme interés de los jugadores por el género de los combates automáticos, y esperamos que a los fans de League of Legends les haga ilusión poder disfrutar del estilo, la profunda experiencia de juego y el estilo artístico propio del juego a través de este nuevo modo".

TM estará disponible para todos los jugadores de League of Legends. Tanto veteranos como novatos podrán empezar a jugar inmediatamente usando su cuenta de LoL. Gracias a este modo de juego, los jugadores podrán disfrutar de sus campeones, objetos y habilidades favoritos de League of Legends en un entorno distinto al formato tradicional de los MOBA.

El lanzamiento inicial será una alfa, cuando llegue a los servidores públicos de Oceanía el 25 de junio de 2019. Estará disponible para los jugadores de todo el mundo a partir del 26 de junio de 2019.

