El Centro de Imagen y Bienestar Emocional VIVA recomienda los tratamientos solares Esthederm

martes, 11 de junio de 2019, 15:16 h (CET) El sol es necesario para vivir, pero ante posibles excesos, la piel cuenta con mecanismos naturales para protegerse de sus efectos nocivos No queda mucho tiempo para coger toalla y bañador, acudir a la piscina o playa que más cerca de casa, y pasar las horas muertas dejando que el sol bese la piel. Pero, alerta, asi como la ausencia de rayos de sol puede ser peligrosa para la piel (por ejemplo, en los fríos países nórdicos), su exceso también puede serlo, especialmente en los países mediterráneos.

El sol es necesario para vivir, pero ante posibles excesos, la piel cuenta con mecanismos naturales para protegerse de sus efectos nocivos. No obstante, esos mecanismos necesitan una ayuda que los estimule y oriente para una protección más segura. Es lo que pretenden los laboratorios de Institut Esthederm, cuyos productos tienen como objetivo combatir la fotosensibilización, el fotoenvejecimiento y los rayos UVA&UVB, y proteger la piel del sol de forma inteligente.

Desde el Centro de Imagen y Bienestar Emocional VIVA, se recomiendan los tratamientos solares Esthederm, por su alta calidad y su elevado grado de personalización. Están diseñados a contracorriente, adaptándose a las necesidades y expectativas de cada uno, y sin utilizar parabenos ni siliconas.

Las diferentes líneas disponibles con las que cuenta son:

ADAPTASUN (para pieles normales que broncean sin problemas)

ADAPTASUN PIEL SENSIBLE (para pieles sensibles y claras que se queman fácilmente)

REPAIR (antiedad que estimula la síntesis del colágeno y de la elastina)

PHOTO REVERSE (antiedad que atenúa el proceso de pigmentación durante la exposición solar)

PHOTO REGUL (optimiza el bronceado y limita la aparición de manchas)

INTOLERANCIAS SOLARES (para pieles con alergias al sol y tendencia a las manchas, niños y mujeres embarazadas)

FILTROS FÍSICOS (para alta montaña, frío intenso, cicatrices, etc.)

APRES SOLEIL (tratamiento anti edad que prolonga el efecto del bronceado)

REFLETS DE SOLEIL (polvos con protección solar y autobronceador progresivo antiedad) ¿Cómo elegir el producto?

Esthederm aconseja el producto más adaptado a cada necesidad en función de distintos factores, como: 1. En función de "TU OBJETIVO BRONCEADO": ponerse moreno con total seguridad, permitir la exposición o prohibir el sol. 2. En función de "LA SENSIBILIDAD AL SOL": piel normal (quemaduras poco frecuentes), piel sensible (quemaduras frecuentes) o piel intolerante (alergia al sol). 3. En función de "LA INTENSIDAD DEL SOL": sol suave (primavera, exposición de corta duración), sol normal o fuerte (verano, exposición razonable), sol extremo (alta montaña, trópicos, barco, exposición prolongada) o sol prohibido (sol extremo en el cenit, cuando hay que proteger la piel del sol).

En el Centro de Imagen y Bienestar Emocional VIVA ayudan a detectar necesidades y asesoran, sin compromiso.

