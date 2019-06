Coro UNAB de Colombia, en su gira por Europa y USA 2019

El Coro UNAB de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), Colombia, está de gira por Europa & USA junio 2019, este Coro tiene más de dos décadas de trayectoria artística, “está formado por estudiantes y egresados de dicha Universidad y se ha consolidado como uno de los mejores coros de Colombia de la mano del Maestro Rafael Ángel Suescún Mariño”. El grupo está conformado por 15 hombres (siete tenores y ocho bajos) y 14 mujeres (siete sopranos y siete contraltos).



Rita Aranysziv es psicóloga, escritora y poeta de origen colombiano desde hace muchos años reside en Békéscsaba, en esta ciudad estos jóvenes talentosos el 12 de Junio estarán en concierto. Békéscsaba es la capital del Condado de Békés, ubicado en el sudeste de Hungría aproximadamente a 200 km de Budapest y 35 km de la frontera con Rumanía. Rita ha sido la mediadora entre las autoridades húngaras que han acogido a los chicos y los medios de comunicación como en el caso de esta entrevista, Abner Bautista el vocero del Coro respondió las preguntas. También al sacerdote de esta ciudad le hicimos una pregunta sobre la presencia de estos brillantes jóvenes.



Entrevista al vocero del CORO UNAB

¿En que año nació el Coro UNAB?, y desde que año realizan presentaciones internacionales?. Abner Bautista: -El Coro de la UNAB nace en el año 1994 como una iniciativa del programa de música de la Universidad, inicia sus giras internacionales desde el año 2006, en países latinoamericanos, para desde el año 2009 viajar al viejo continente a llevar lo mejor de la música coral en Latinoamérica.



¿Cuántos son los integrantes de esta agrupación coral?. -En esta Gira Europa & USA 2019, el coro cuenta con una nómina de 29 integrantes, que incluye tanto a los coristas como al director, al co-director, a la maestra de técnica vocal y a dos coordinadores administrativos, responsables de la agenda y el itinerario de viaje; todos ellos, coristas también de la agrupación.



¿Qué obras incluye el repertorio?. -Actualmente coro UNAB cuenta con un repertorio amplio con más de 50 obras que abarca estilos y períodos diferentes, desde el renacimiento hasta la música contemporánea, incluyendo músicas de varios géneros y culturas del mundo.



El año pasado obtuvieron dos medallas de oro en las categorías A (Coros Mixtos) y F (Folclor) durante el Festival de Préveza que se realizó en Grecia. ¿Qué significó este premio en la vida de cada integrante?. -Los premios obtenidos en cada certamen, al igual que las giras que se han llevado a cabo durante más de 10 años, se convierten no sólo en algunos de los recuerdos que llevamos con más ilusión por ser la oportunidad de dejar en alto el nombre de nuestra universidad y nuestro país, sino que también son la manera de hacer más tangible el sueño que todos tenemos como artistas: recorrer el mundo a través del arte, y en nuestro caso particular, haciendo música de una manera rigurosa y sensible a la vez, mostrando una cara diferente de nuestro país, demostrando que Colombia no es sólo lo que el mundo conoce por los medios de comunicación, sino que por encima de todo eso existe también una Colombia llena de arte, cultura, talento y mucho corazón.



¿En qué mes inició la gira internacional 2019? -Nuestra gira dio inicio el 28 de Mayo desde nuestra ciudad de origen: Bucaramanga (Santander, Colombia).



¿Cuándo llegaron a Europa?, y ¿cuántos países europeos visitarán en esta gira?. -Nuestra delegación llegó a Europa el 29 de Mayo a la ciudad de Alcalá de Henares (España). A partir de allí, se inicia un recorrido que nos ha llevado hasta el momento por cuatro países (España, Francia, Suiza, Bosnia y Herzegovina), y que continuará su trayecto por dos países más del continente Europeo (Hungría y Alemania), para finalmente cerrar la gira con una serie de conciertos en Estados Unidos.



¿En cuántas ciudades de Hungría se presentarán?. ¿Qué hora de Colombia será la presentación?. -Nos presentaremos en la ciudad de Béckéscsaba, el día miércoles 12 de Junio, en la iglesia St. Anthony de la ciudad, a las 19:00 hora, hora local, es decir, 12:00 hora en Colombia, 11:00 hora, Costa Rica.



Después de Hungría, ¿cuál es el siguiente país Europeo que visitarán?. -Luego de nuestra actuación en el país húngaro, la delegación se dirige hacia Alemania, específicamente a la ciudad de Múnich, donde tiene programada una agenda de conciertos en diferentes escenarios de la ciudad…



Padre: ¿Qué representa para usted, recibir en Békéscsaba Hungría al CORO UNAB desde Colombia?. -Me llamo Szigueti Antal, soy el sacerdote de la parroquia de San Antonio de Pádua. Primero de todo, recordemos que sentimos mucha felicidad al recibir... sentimos aún más felicidad al dar. El coro compuesto por alegres, jóvenes y Vidistas latinos, nos dará un precioso concierto y nosotros les daremos una gran bienvenida al estilo húngaro como símbolo de amistad. Los creyentes somos hermanos independientemente de nuestro lugar de procedencia. Así que vamos a por todas con el Coro de la UNAB!.



Itinerario del Coro en Békéscsaba

Lunes 10 de junio 4 pm (hora local), Bienvenida 7 pm concierto de violines.

Martes 11 En ujkigyos (“Serpiente Nueva”, un pueblo cercano)... De 2 a 3 pm. Habrá una plática con los alumnos de Alma Mater.

Miércoles 12 11:00 am reunión con el Alcalde y Canciller de Colombia en Hungría. 12:00 conferencia de Prensa, participación en la tarima del Book Festival después de la conferencia de prensa (cantar frente a La Alcaldía).

Jueves 13.



Visita al Castillo de Gyula



La Gira del Coro UNAB se realiza con el apoyo de la UNAB y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga.