La OMS da un paso importante hacia la transparencia en precios de medicamentos

La Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM) valora muy positivamente la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud, de la OMS, en la que se impulsa la transparencia en los precios de los medicamento como una manera de mejorar el acceso a los mismos. Así mismo, la AAJM reconoce el papel activo que ha jugado la delegación del Ministerio de Sanidad de España en la aprobación de este documento.



El pasado día 28 de mayo la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la Resolución A72/A/CONF./2Rev.1, sobre “Mejora de la transparencia de los mercados de medicamentos, vacunas y otros productos sanitarios”. En esta Resolución, la 72ª Asamblea Mundial de la Salud se muestra “seriamente preocupada por los elevados precios de algunos productos sanitarios, y por la inequidad en el acceso a éstos en un mismo Estado Miembro y entre Estados Miembros, así como las dificultades financieras vinculadas a los elevados precios, que obstaculizan progresos hacia el logro de la cobertura sanitaria universal”.



La Asamblea Mundial de la Salud se propone mejorar la información de dominio público sobre las aportaciones a lo largo de la cadena de valor de los productos sanitarios y la disponibilidad de información sobre el panorama de las patentes, para diseñar políticas de fijación de precios basadas en datos fiables, comparables, transparentes y suficientemente pormenorizados.



Por eso, la Asamblea insta a los Estados Miembros a que adopten las medidas necesarias para recabar y difundir información sobre: resultados de los ensayos clínicos, independientemente de sus resultados; ingresos por ventas; precios; unidades vendidas; costes de comercialización; subvenciones e incentivos; y situación de patentes. Así mismo, pide a los Estados Miembros mejorar la cooperación internacional y la capacidad de los países para llevar a cabo investigaciones de forma abierta y colaborativa encaminadas a desarrollar y fabricar productos sanitarios. La Resolución también se dirige al Director General de la OMS, para que apoye a los Estados Miembros a desarrollar su capacidad de fabricación local, la adopción rápida y oportuna de productos genéricos y biosimilares, la adquisición costo-eficaz, la selección de productos, la garantía de calidad y la gestión de su cadena de suministro.



La propuesta de esta Resolución surgió del gobierno italiano y contó con el respaldo del gobierno de España y otros gobiernos de la UE (Eslovenia, Portugal, Luxemburgo, Grecia y Malta), así como de otros importantes países (Brasil, Egipto, Sudáfrica, India, o Kenia). Finalmente, en la Asamblea Mundial fue apoyada por todos los países de la UE, excepto Alemania, Reino Unido y Hungría, y por una amplia mayoría de todos los países del mundo.



A lo largo de más de 70 horas de negociación, durante la semana del 20 al 27 de mayo, la resistencia de las delegaciones de algunos países, como las de Alemania, Japón, Suiza, EEUU y otros, rebajó las pretensiones de la propuesta inicial. Pero la defensa de los principales contenidos por parte de los promotores, incluida la delegación española, y el apoyo de numerosas Organizaciones No Gubernamentales, entre las que se encuentra la Alianza Europea de la que forma parte la AAJM, permitió llegar a un texto con amplio respaldo, que supone un paso importante en la buena dirección.



La AAJM insiste en que para poder fijar un precio justo se debe saber lo que cuesta realmente la fabricación y la investigación, para poder estimar si el sobre-precio fijado por las empresas es razonable o es abusivo. Si las empresas no pueden justificar los precios con los costes, los países deben retirar la protección de monopolio (patentes y exclusividades), y fomentar la competencia para dirigir los precios al coste marginal.



Es urgente tomar conciencia de que, si no se corrigen con urgencia los precios excesivos de los nuevos medicamentos que imponen un día y otro las compañías farmacéuticas, entonces no podremos pagar las medicinas que necesitemos y llevaremos a la quiebra los sistemas públicos de salud.



La Organización Mundial de la Salud, considera que el acceso equitativo a unos medicamentos seguros y asequibles es de una importancia vital para que la población goce del grado máximo de salud que se pueda lograr.



El acceso a los medicamento puede ser una cuestión de vida o muerte, pero no solamente esto, ya que también es fundamental para mejorar la calidad de vida y es primordial para tener una vida digna.



Son muchos los factores que contribuyen a la falta de acceso a los medicamentos: la pobreza, no disponer de sistemas públicos de salud de cobertura universal y el uso abusivo de las leyes de propiedad intelectual o patentes de medicamentos.



El gravísimo problema de la falta de acceso a los medicamentos, no es exclusivo de los países pobres o en vías de desarrollo, sino que también ha llegado ya a los denominados países desarrollados.