Fundación COPADE pone en marcha varios cursos para potenciar el empleo y el turismo sostenible

martes, 11 de junio de 2019, 13:30 h (CET) La ONG ha empezado a impartir de forma gratuita varias formaciones técnicas dirigidas a personas desempleadas de Galicia, Extremadura y Castilla la Mancha, dentro de su proyecto "Empleabilidad y Turismo Sostenible". La iniciativa forma parte del Programa Empleaverde del Ministerio de Transición Ecológica a través de la Fundación Biodiversidad y está cofinanciada por el Fondo Social Europeo El sector turístico continúa siendo uno de los motores de creación de empleo más importantes en España, debido a los millones de visitantes que atrae cada año. Según el Boletín Trimestral de Coyuntura Turística (Coyuntur), la llegada de turistas internacionales a nuestro país crecerá en el segundo trimestre del año un 8,9 % respecto al mismo periodo de 2018, hasta alcanzar los 25,5 millones y, su gasto aumentará un 9,3 % y rozará los 26.500 millones de euros.

En este contexto, Fundación COPADE ha puesto en marcha el proyecto ‘Empleabilidad y Turismo Sostenible’, una iniciativa con la que se pretende fomentar el empleo y el turismo sostenible. Para ello, la ONG ha empezado a impartir de forma gratuita varias formaciones técnicas presenciales dirigidas a personas desempleadas de las comunidades autónomas de Galicia, Extremadura y Castilla la Mancha.

Para Jaime Manteca, coordinador de proyectos de COPADE, “datos como los mencionados nos ayudan a planear acciones que generen más empleo en el área del turismo, pero incluyendo también la idea de sostenibilidad. No podemos hablar sobre el tema dejando al margen nuestras responsabilidades sociales y medioambientales”.

El proyecto, que forma parte del Programa Empleaverde del Ministerio para la Transición Ecológica a través de la Fundación Biodiversidad y está cofinanciado por el Fondo Social Europeo, tiene como objetivo formar a personas desempleadas para que éstas sean capaces de manejar y aplicar dentro del sector turístico los conceptos fundamentales sobre economía circular y consumo responsable. Para ello, se aportarán conocimientos que les permitan identificar necesidades y ejecutar acciones de mejora en las empresas del sector, así como comunicarlas adecuadamente.

De momento ya han comenzado los cursos de Galicia, en la provincia de Ferrol, donde esta semana se está impartiendo el primero de ellos y están previstos otros dos para la semana del 3 al 6 de junio. El cuarto y último en la Comunidad gallega está previsto para mediados de junio, aún sin fecha confirmada. Todas aquellas personas interesadas en inscribirse pueden hacerlo enviando un correo a asomovilidadhumana@gmail.com o llamando al 616 213 018. En cuanto a los cursos en Extremadura y Castilla la Mancha, aunque todavía no están confirmadas las fechas, los interesados ya pueden inscribirse dirigiéndose al email tecnico@copade.org.

En total, está previsto que se realicen diez cursos de formación, de 20 horas de duración cada uno, que contarán con una parte teórica y otra práctica, para que se puedan aplicar los conocimientos adquiridos.

Entre los temas tratados cabe destacar: los fundamentos de la “Waste Package” (conjunto de leyes aprobadas por el Parlamento Europeo), de la Estrategia Española de Economía Circular (actualmente en fase de consultas), del anteproyecto de ley de Economía Circular de CLM y de la nueva Ley de Contratos del Sector Público (9/2017), además de ejemplos prácticos y casos de éxito de cómo estas medidas pueden ser aplicadas al sector turístico.

