Fersay asiste a la feria de Vere en Cazalegas

martes, 11 de junio de 2019, 12:27 h (CET) La marca especialista en el Sur de Europa en venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos y electrónica El pasado jueves 6 de Junio , la marca especialista en el Sur de Europa en venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos y electrónica Fersay, acudió al encuentro que la central organiza para fabricantes, distribuidores y asociados del grupo.

En conjunto, más de 200 profesionales de toda la geografía nacional visitaron la feria de la plataforma de compra asociada a Tien 21. En esta feria se expusieron una amplia variedad de productos de diferentes marcas de primera y se ofrecieron ofertas y promociones importantes, que fueron muy bien acogidas por los asociados y participantes en el evento.

No es la primera vez que Fersay asiste a esta feria, es la novena vez que la firma acude al evento y sigue valorando su importancia por el tipo de evento que es.

“Asistir a una feria de estas características, te permite relacionarte con el cliente de una manera muy cercana y poder explicarle todas nuestras ventajas. A pesar de que la mayoría son clientes de Fersay, no les podemos visitar con la frecuencia que nos gustaría y este punto de encuentro es muy enriquecedor “ afirma Alberto Morón, director de ventas de Fersay

Más tarde, pudieron compartir un rato de ocio y asistir a algunas presentaciones de marcas de gran interés.

Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una red comercial de 5.500 clientes, una facturación de 11,1M€ en 2018 y una experiencia de más de 39 años.

Con sede central en Madrid, la compañía cuenta con un almacén de más de 11.500 metros cuadrados desde donde distribuye más de 150.000 referencias a 37 países.

