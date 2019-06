Las obras de Art Basel, a disposición del coleccionista español a través de Redcollectors.com Comunicae

martes, 11 de junio de 2019, 12:16 h (CET) La iniciativa de una de las voces más acreditadas del coleccionismo de arte, Elisa Hernando, es pionera en nuestro país, ya que permite acceder a obras sin tener que acudir a la feria. Elisa Hernando hace una selección de obras desde 5.000€ Por primera vez, los amantes del arte en España podrán acceder a las obras de la feria Art Basel, creada en la década de los 70 en Suiza y, consagrada como la cita anual obligada para el mercado del arte, a través de la plataforma online RedCollectors.com. De esta forma, los particulares que no tengan previsto visitar Basilea del 13 al 16 de junio, y que se registren en redcollectors.com, podrán acceder a asesoramiento y adquisición de las obras de Art Basel.

Tal y como explica Elisa Hernando, fundadora y CEO de Arte Global y de Red Collectors, “a partir de ahora es posible acceder a las obras de Art Basel, algo impensable hasta la fecha, pues hasta ahora sólo era accesible para asesores y grandes coleccionistas que se daban cita en Basilea durante la feria. La tecnología nos permite atender solicitudes de particulares que no acuden a la feria, pero sí tienen interés en acceder a las obras de arte que allí se muestran.”

La selección de obras de Elisa Hernando de Art Basel 2019

Para la feria Art Basel, Elisa Hernando ha realizado una selección de obras, según varios presupuestos y perfiles de interés, a partir de 5.000€, de artistas que por su trayectoria, estética y proyección son una buena elección para cualquier coleccionista que quiera adquirir obras a las que no se podía acceder sin estar en la feria y que la tecnología, a través de la plataforma digital Redcollectors.com, ha hecho posible.

Hernando ha hecho una selección en base a la capacidad de inversión de los interesados. Así, para un presupuesto de 5.000 euros, destacan piezas del español Jordi Alcaraz, de la francesa Anne Laure Sacriste o la portuguesa Ana Jotta. Para presupuestos que oscilen entre los 5.000 euros y los 10.000 euros, destaca piezas de artistas como la americana Allyson Strafella, el uruguayo Alejandro Cesarco, o la española Cristina de Middel. Entre 10.000 y 50.000€, Elisa Hernando cita obras del alemán Thomas Locher, la española Angela de la Cruz, el alemán Carsten Höller como una buena elección. Para presupuestos de más de 50.000 euros, Hernando señala piezas del alemán Günter Forg, el español Juan Uslé, el suizo Ugo Rondinone, entre otros.

Sobre RedCollectors.com

RedCollectors es un proyecto de Elisa Hernando, una de las voces más acreditadas en el mundo del coleccionismo de arte en España. Una plataforma digital para coleccionistas de arte que combina el asesoramiento automatizado con uno personal y privado, además de catalogación y tasación de obras. Gracias a un algoritmo propio basado en investigación científica crea propuestas totalmente personalizadas de compra que reúnen los requisitos tanto de calidad artística, procedencia, así como de precios cotejados y validados.

Elisa Hernando es Doctora en Ciencias Empresariales e Historia del Arte y profesora en Economía del Arte y Tasación. Emprendedora y fundadora de Arte Global en 2003 y de RedCollectors en 2018. Arte Global es una asesoría de arte de referencia en el sector que cuenta con clientes como idealista, Fundación Banco Santander, ARCO entre otros.

RedCollectors cuenta con inversores tan reconocidos y con amplia trayectoria en negocios digitales como Marte Esteve y François Derbaix.

