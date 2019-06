African Energy Chamber organizará un roadshow en China para la ronda de licitación de Petróleo&Gas y mineria de Guinea Ecuatorial Comunicae

martes, 11 de junio de 2019, 10:51 h (CET) African Energy Chamber organizará un foro de inversión en Beijing del 2 al 3 de julio de 2019, con el objetivo de que los inversores chinos y asiáticos accedan a la Ronda de Licencias EG Ronda 2019 de Guinea Ecuatorial para petróleo, gas y minería. El foro se llevará a cabo en el Kempinski Hotel Beijing Lufthansa Center A principios de este año, el Ministerio de Minas e Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial lanzó su primera ronda de licencias de minería, así como la ronda de licencias de petróleo y gas de 2019 en el país. Estas rondas son clave para impulsar aún más la exploración en Guinea Ecuatorial y apoyar la diversificación económica del país mediante el desarrollo de su potencial minero y la industria de minerales.

"Este foro en China es fundamental para la estrategia de Guinea Ecuatorial de atraer a una variedad de inversores y empresas para explorar los recursos minerales y de petróleo y gas del país", declaró H.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima, Ministro de Minas e Hidrocarburos. “Presentaremos oportunidades tanto en las rondas de licencias como en reuniones privadas con inversores interesados. Estamos ofreciendo acres con un potencial muy alto para descubrimientos de clase mundial y también un entorno empresarial reformado que nos hace muy competitivos a nivel internacional. "Damos la bienvenida a todas las partes interesadas de China y la región para que asistan a este roadshow y se comprometan con nosotros en las oportunidades de negocios en Guinea Ecuatorial".

El foro en China presentará 27 bloques en oferta en la Ronda de Licencias de Petróleo y Gas 2019, incluidos los bloques EG-23 y EG-27 (antiguo Bloque R, que contiene el hallazgo gigante de gas de Fortuna) para el desarrollo de la evaluación y otros 25 bloques para exploración. También se presentará a las empresas chinas la oportunidad de explorar los recursos minerales de Guinea Ecuatorial, especialmente en el área de Rio Muni en la provincia litoral del país. Aunque no se ha explorado, el área tiene un gran potencial en depósitos minerales como oro, diamantes, metales básicos, mineral de hierro y bauxita.

“La Cámara y nuestras contrapartes chinas están entusiasmadas por organizer la ronda de licitciones EG Ronda de licencias de petróleo y gas y minería en China. Guinea Ecuatorial permanece en gran parte sin explotar y poco explorada. "Los inversionistas chinos están dispuestos a participar y hacer buenos tratos en la industria de la energía y agradecemos su apoyo", dijo Mickael Vogel, Director de Estrategia de AEC.

Para obtener más información, consultar https://egronda.com. Las partes interesadas pueden registrarse en el roadshow enviando un correo electrónico a mickael@energychamber.org.

