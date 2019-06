Juez perdona 2 millones de euros con la Ley de la Segunda Oportunidad a un Sevillano Comunicae

martes, 11 de junio de 2019, 09:04 h (CET) El juzgado perdona todas las deudas a un padre de familia de 60 años. Unas inversiones inmobiliarias equivocadas le llevaron a estar en la "muerte civil" Un empresario sevillano de 60 años que acarreaba una deuda de 1.926.594 euros, ha quedado libre de todas sus deudas. El Juzgado de Primera Instancia 14 de Sevilla ha dictado que reúne los requisitos para ser un “deudor de buena fe” y por tanto ha quedado exonerado de la deuda que contraía.

“Gracias a la Ley de Segunda Oportunidad, el ciudadano Sevillano ha vuelto a nacer, Si una persona que cumple una condena penal tiene derecho a rehabilitarse, igual merece una segunda oportunidad quien no puede cumplir con sus acreedores y cae en una situación de insolvencia, comentan los abogados de Repara tu deuda.

Este padre de familia acudió a la Ley de la Segunda Oportunidad porque había sufrido un concurso de acreedores fortuito, ya que nunca había sido condenado por delitos económicos e incluso intentó un acuerdo con los acreedores. Con un trabajo y un sueldo normal, unas inversiones inmobiliarias le endeudaron y más de la mitad de su nómina quedó embargada. “Algo que le puede pasar a cualquiera en una situación de crisis”, afirman los abogados de Repara tu deuda.

Esta ley ha cambiado la vida a este empresario dándole una oportunidad para empezar de nuevo, como a muchas otras personas que acuden a Repara tu Deuda sin saber qué hacer. Desde que puso en marcha su actividad en 2015, Repara tu Deuda ha ayudado a tramitar el proceso a más de 6.000 personas. De los 7.540 casos en España, Repara tu deuda ha gestionado más del 89%, consiguiendo un 100% de éxito en casos finalizados.

En Andalucía, son más de 500 las personas en situación de sobre endeudamiento que han solicitado acogerse a La Ley de la Segunda Oportunidad.. Este balance sitúa a la Comunidad de Andalucía en el cuarto puesto del ranking nacional, por detrás de Cataluña (3.023 solicitudes), Madrid (966), Valencia (832).

Aunque todavía existe mucho desconocimiento sobre esta legislación, que entró en vigor en España en 2015, cada vez son más las personas que ante una situación de sobre endeudamiento acuden a los profesionales en busca de ayuda para poner en marcha el proceso. La Ley de la Segunda Oportunidad permite exonerar a particulares y autónomos del pago de deuda a acreedores siempre que se demuestre que previamente han actuado de buena fe e intentado un acuerdo con los acreedores para aplazar la deuda, fijar un calendario de pago inferior a diez años o pagarla mediante la cesión de bienes. Si no se logra dicho acuerdo, pueden solicitar un concurso de acreedores y solicitar ante el tribunal la exoneración de la deuda. En países europeos como Italia, Alemania o Francia, en los que existen mecanismos de segunda oportunidad desde hace más de 7 años, se están realizando aproximadamente entre 100.000 y 180.000 casos al año.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.